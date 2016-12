Vers la fabrication et l’assemblage de véhicules industriels en Algérie

Réagissez

Ce projet d'investissement permettra un transfert technologique et...

Après Renault, Hyundai, Volkswagen, Fuso, Iveco, l’industrie automobile est sur le point d’être enrichie dans les prochains jours par un autre projet, celui de Maz, de la République de Biélorussie.

En partenariat avec un opérateur algérien, celui-ci est en passe de lancer son projet de fabrication des véhicules industriels et pièces détachées en Algérie. «Notre projet industriel a connu des évolutions très positives depuis que le ministre de l’Industrie et des mines est à la tête de cet important ministère. Nous étions sur le point d’abandonner après presque dix ans de galère», souligne le directeur général de l’entreprise MAZ Production Algérie, spécialisée dans le montage et la fabrication de camions et de bus.

Le projet a, selon notre interlocuteur, satisfait toutes les exigences et conditions du cahier des charges portant conditions et modalités d’exercice de l’activité de production et montage de véhicules et prévoit une évolution du taux d’intégration conformément au cahier des charges du ministère de l’Industrie et des Mines.

Une délégation officielle composée des directeurs centraux de MAZ venus de Biélorussie — le directeur de la production et celui des exportation du département Afrique et Amérique latine — ont été reçus le 23 novembre au ministère de l’Industrie et des Mines par le directeur général de la promotion de l’investissement. Et, au sortir de cette audience, les responsables de MAZ Biélorussie se sont dit «très satisfaits de l’accueil chaleureux» qui leur a été réservé par leur interlocuteur, lequel, évaluant leur dossier, les a informés que «le projet est techniquement approuvé par la commission d’évaluation technique du ministère de l’Industrie et des Mines».

Cela dit, ce projet d’investissement permettra un transfert technologique et la création de 2000 emplois directs, en plus des milliers d’autres emplois qui seront créés autour du projet avec les métiers de la sous-traitance industrielle locale qui graviteront autour.

Ce projet de grande envergure, estiment ses initiateurs, contribuera au développement socioéconomique du pays et bien entendu renforcera la coopération entre l’Algérie et la Biélorussie. Selon le directeur général de Maz Algérie, un large volet de formation des techniciens et ingénieurs algériens en république de Biélorussie est prévu, où MAZ s’engage à prendre en charge les stagiaires pour une formation qui sera sanctionnée par un diplôme de fin de cycle.

L’usine, qui sera implantée à Aïn Oussera, devrait produire des camions et des bus «made in Algeria» destinés particulièrement au marché algérien et servira de base pour l’exportation vers l’Afrique. Surtout que «les camions Maz sont actuellement les plus compétitifs et commercialisés à travers le monde avec l’un des meilleurs rapports qualité-prix», estime-t-on.