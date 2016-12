Réagissez

Mahieddine Tahkout (à droite)

Cima Motors, la filiale du groupe Tahkout, participe à la 16e édition du Salon d’Oran Autowest, à travers un stand spécialement aménagé pour accueillir les deux marques, Chevrolet et Opel, pour lesquelles il est devenu second représentant depuis cette année.

Il profite de cette occasion pour le lancement de la marque Chevrolet et le nouveau facelift des modèles exposés, dont 3 avec différentes finitions : Cruze (HB et Sedan), Cruze Hatchback et Captiva. «Des modèles qui sont livrables en 30 jours, selon la disponibilité en stock», selon de DG de la marque Riad Guediri.

Conjointement avec le constructeur Chevrolet, Cima Motors a programmé de relancer la marque Chevrolet en Algérie en adéquation avec les standards internationaux. «Aussi, notre objectif est d’offrir des véhicules de qualité, et ce, à leur juste prix et de veiller à la satisfaction de nos clients. Nous recevrons nos produits selon la programmation d’ici la fin de l’année en cours, le volume des ventes ciblé est de 800 unités, tous modèles confondus», nous indique-t-il. Riad Guediri annonce le lancement des modeles Sonic, Trax et Orlando pour le début de l’année. Pas seulement, puisque, selon le même responsable Cima Motors compte même introduire en 2017 les modèles américains de Chevrolet en Algérie. Il en sera ainsi du Tahoe, Selverado, Camoro, traverse et Equinox.