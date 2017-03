Réagissez

Renault Algérie lance, à partir du 1er avril prochain, un nouveau système de précommande pour ses clients.

Le système permettra aux clients de Renault de précommander leur véhicule Renault ou Dacia, en toute transparence, au niveau de tous les agents du réseau national. L’annonce a été faite dimanche soir lors d’une conférence de presse animée par le directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin, en compagnie de son staff dirigent. Ainsi, à partir du 1er avril, pour effectuer une précommande, les clients souhaitant faire l’acquisition d’une Renault Symbol ou d’une Dacia Sandero Stepway Made in Bladi doivent se présenter dans un des 71 showrooms du groupe Renault en Algérie.

Un conseiller commercial les prendra en charge sur place pour effectuer cette opération, et leur permettra de renseigner leurs informations personnelles sur la plateforme digitale dédiée, après avoir choisi le modèle, la couleur et la finition du véhicule souhaité, ainsi que le mode de paiement désiré. A la fin de l’opération, le client se verra transmettre un numéro de précommande à l’adresse e-mail indiquée lors de l’enregistrement de cette dernière, explique Hichem Nacer Bey, directeur commercial de la marque au losange.

Ce système a été développé par le groupe Renault, précise-t-il, «afin de faire face à la forte demande enregistrée sur ses véhicules Made in Bladi, plus particulièrement depuis les lancements des nouvelles versions de Renault Symbol et de Dacia Sandero Stepway». Cette plateforme digitale, interconnectée entre tous les distributeurs agréés de la marque au losange sur le territoire national, «garantit une attribution équitable et transparente des véhicules disponibles, selon l’ordre d’enregistrement de la précommande par les clients, au niveau des showrooms Renault ou Dacia», estime-t-il.

«Ce n’est pas un système magique, mais il offre deux avantages : la prise en charge des clients et la transparence», avance de son côté Guillaume Josselin, qui espère qu’avec ce système «on satisfera toutes les commandes». Le groupe Renault avait décidé, pour rappel, d'accroître le volume de production de l’usine Renault Algérie Production de Oued Tlélat à une capacité de 60 000 véhicules par an, pour répondre à la demande grandissante des clients algériens pour ses modèles Made in Bladi, et cela, deux années seulement après son inauguration.

Pour faire l’acquisition d’un véhicule Made in Bladi, et comme le prévoit la réglementation, les clients peuvent recourir au crédit à la consommation en sollicitant l’établissement bancaire de leur choix. «Ce mode de paiement représente 46% des ventes totales de Renault Symbol et de Dacia Sandero Stepway sur les 2 premiers mois de l’année 2017, principalement réparties entre deux institutions financières, El Baraka et BNP Paribas», selon Hichem Nacer Bey. En 2016, les ventes à crédit des véhicules du groupe Renault produits en Algérie représentaient 23% de ses ventes, contre 77% pour les paiements totalitaires.

Renault Algérie confirme une nouvelle fois son leadership grâce à ses véhicules modèles assemblés localement, en réalisant 61 607 ventes dont 55 384 Renault Symbol MIB et 5921 Dacia Sandero Stepway MIB en 2016, détaille Hichem Nacer Bey. 77% de ces ventes ont été réalisées en paiement totalitaires et 23% avec le crédit à la consommation à travers trois banques principales (El Baraka, BNP Paribas et Société Générale).

Durant les deux premiers mois de l’année 2017, Renault Algérie a écoulé près de 9000 véhicules des deux modèles sus-cités.

Sur un autre plan, Guillaume Josselin confirme la tenue, le 27 avril prochain, de la première grande convention de sous-traitance à Oran et où il est prévu la participation de 250 sous-traitants du monde entier.