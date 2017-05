Réagissez

En 2013, la compagnie de taxis japonaise Kikuyo a été la première à convertir l’ensemble de sa flotte de véhicules en Nissan LEAF 100% électriques. Cette étape fut le premier pas vers la révolution mondiale des taxis 100% électriques, annonce Nissan dans un communiqué.

Depuis, voyager en taxi est devenu une expérience plus agréable et respectueuse de l’environnement pour des millions de personnes à travers le monde.

De nombreuses compagnies de taxis notamment situées en Espagne, aux Pays-Bas, en Hongrie, au Royaume-Uni, au Japon, au Mexique ou en Pologne, se sont tournées vers les taxis 100% électriques Nissan. Aujourd’hui, les taxis Nissan Leaf et Nissan e-NV200 sont présents sur quatre continents, dans 26 pays. Ils circulent dans 113 villes à travers le monde. Ils ont atteint plus de 2000 taxis Nissan 100% électrique en circulation dans le monde.

Les taxis Nissan zéro émission à l’échappement permettent aux compagnies de taxis de réduire leurs émissions, réaliser d’importantes économies, et bénéficier de coûts de maintenance réduits, tout en offrant aux passagers le confort d’une conduite silencieuse. En affichant de remarquables performances et en permettant de réaliser des économies significatives, les taxis 100% électriques Nissan s’imposent comme le choix le plus judicieux et rendent accessible la vision Nissan Intelligent Mobility aux clients du monde entier.

«Par le biais des véhicules électriques, la stratégie Nissan Intelligent Mobility incarne la façon dont les véhicules seront alimentés, conduits et intégrés à la société dans le futur», estime le constructeur japonais. Pionnier de la mobilité 100% électrique depuis 2010, Nissan a vendu plus de 300 000 véhicules zéro émission à l’échappement dont la Nissan LEAF, qui est le véhicule 100% électrique le plus vendu au monde, et le Nissan e-NV200, qui est l’utilitaire 100% électrique le plus vendu d’Europe.