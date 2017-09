Une exposition dédiée aux voitures classiques

Réagissez

L’Association allemande de l’industrie automobile (VDA) et la Fédération allemande pour les métiers et les réparations automobiles (ZDK) présenteront une exposition spéciale sur les voitures classiques intitulée «The Wild Seventies».

Les visiteurs pourront, à cette occasion, se rapprocher des véhicules qui expriment le

Zeitgeist unique des années 1970. Il y aura environ 20 objets exposant des rêves automobiles qui ont été réalisés par des entreprises tuning ou par des particuliers.

Selon les organisateurs de l’IAA, les personnes chargées de sélectionner les véhicules pour l’exposition étaient particulièrement enthousiastes à l’égard des expositions rares avec des spoilers, qui étaient si populaires auprès de nombreux fans d’automobiles il y a environ 40 ans.

«Une section distincte sur le stand contiendra quatre véhicules qui soulignent le travail de l’entreprise de 40 ans, Rainer Buchmann, qui a donné des finitions spéciales aux véhicules premium allemands et attiré l’admiration internationale pour ses propres innovations», souligne-t-on dans un communiqué.

L’affichage comprendra également des véhicules des entreprises AMG, Kamei, Koenig Specials et SGS Styling Garage. Pour les amateurs de motos, il y aura une Eckert Honda et la BMW Futuro de bb. La sélection comprendra également des véhicules qui ont reçu un nouveau look particulièrement élégant par des propriétaires privés.