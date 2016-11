Réagissez

Josef Baumert (Vokswagen) et Mourad Oulmi (Sovac), lors de la signature...

La société mixte créée après la signature du protocole d’accord entre le groupe Volkswagen et son partenaire algérien Sovac portera le nom de Sovac Production.

Le protocole d’accord signé dimanche soir à Alger est le début d’un nouveau challenge entre les deux partenaires, qui concrétisent leur projet de production de véhicules après treize années de partenariat commercial (vente de véhicules et pièces de rechange). Au-delà du partenariat économique, cette nouvelle alliance entre les deux parties marque, selon le groupe Sovac, une véritable coopération entre l’Algérie et plusieurs pays européens, à savoir l’Allemagne, l’Espagne et la République tchèque. «Il s’agit, en effet, d’un partenariat industriel de grande portée économique pour l’Algérie, qui inscrit dans sa stratégie industrielle, le développement de l’industrie automobile et de la sous-traitance», souligne-t-on. Sovac Algérie annonce que l’usine de Relizane produira 12 000 véhicules la première année et prévoit d’atteindre un volume de 100 000 véhicules au bout de cinq ans.

A ce titre, il a investi 250 millions d’euros dans ce projet qui sera implanté sur 150 hectares à Relizane. Quatre unités de production seront mises en place dans cette usine, où chaque unité représentera une marque : Volkswagen, Volkswagen utilitaire, Skoda et Seat. Il sera question de la production dans cette usine du best-seller mondial, la Golf. Vendue dans le monde, depuis ses débuts en 1974, à 6,99 millions d’exemplaires, la Golf a occupé en Algérie durant plusieurs années la première place de son segment. Le deuxième véhicule qui sera produit dans l’usine Sovac Production a été sélectionné pour son succès extraordinaire auprès des jeunes Algériens. C’est la Seat Ibiza. La sélection s’est portée également sur le véhicule le plus prisé par les entreprises et l’administration. La Škopda Octavia est en effet la favorite de son segment A. Pour Volkswagen véhicules utilitaires, le choix est porté sur le Caddy, le véhicule utilitaire par excellence pour des milliers d’entrepreneurs.

Il est à signaler que les modèles qui seront produits sont les nouveaux qui sont lancés sur le marché européen. Sovac Production devra fabriquer au bout des trois premières années 15% des pièces constituant les véhicules produits en Algérie. Ce taux devrait passer à 40% au bout de cinq années. En matière d’emploi, cette nouvelle implantation dans la région de Relizane sera une aubaine pour la population locale. Sovac Production sera génératrice, à terme, de 1800 emplois directs et 3500 emplois indirects.