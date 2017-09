Réagissez

Le patron de Volkswagen, Matthias Müller, a confirmé avant l’ouverture du Salon de l’automobile de Francfort son engagement dans l’électrique.

Deux ans après son accusation dans le scandale du «dieselgate», le groupe bavarois affiche ainsi ses ambitions dans l’électrique, pour lequel il compte investir 70 milliards d’euros lors des prochaines années. Détaillant sa feuille de route «Roadmap E», lors d’une soirée à laquelle nous étions conviés, Matthias Müller a dévoilé son ambition d’électrifier toute sa gamme d’ici 2030. Sur un total d’environ 300 modèles différents, Volkswagen prévoit qu’en 2030, tous seront proposés avec une version hybride ou électrique. Le groupe allemand a annoncé pas moins de 25

modèles électriques et/ou hybrides pour les 10 prochaines années, parmi toutes ses marques. Il veut vendre 3 millions de véhicules électriques dans le monde en 2025, dont la moitié en Chine.

«L’avenir est à la mobilité électrique. Nous avons un plan à l’horizon 10-15 ans. En 2030, le groupe Volkswagen électrifiera ses 300 modèles de véhicules avec, d’ici à 2025, 50 nouveaux types tout électriques et 30 hybrides rechargeables sur secteur», a détaillé Matthias Müller. «Nous avons reçu le message et nous y répondrons. Il ne s’agit pas d’une simple déclaration d’intention. C’est un engagement solennel qui devient, à compter d’aujourd’hui, le critère sur lequel nous nous baserons pour mesurer nos performances. La transformation de notre industrie est inéluctable. Et nous serons les leaders de cette transformation», a-t-il expliqué, souhaitant faire de son groupe le numéro un mondial de mobilité électrique d’ici 2025. Outre son nouveau plan stratégique, les marques du groupe Volkswagen ont eu chacune dévoilé ses nouveaux modèles. Le Crossover T-Roc enrichit la gamme de Volkswagen, alors que chez Seat, outre l’Ateca et la Leon restylée, c’est le SUV Arona qui a été dévoilé. De son côté, Skoda lève le voile sur son crossover, le Karoq. Alors que chez Porsche, le nouveau Cayenne fait son apparition sur son stand.