Le groupe Gefco, un acteur global dans la logistique industrielle, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros et une solide performance financière en 2016.

«Ces résultats confirment nos choix stratégiques en termes de développement commercial et d’excellence opérationnelle des équipes Gefco. Ils démontrent ainsi notre capacité à apporter de la valeur ajoutée à chaque étape de la supply chain (chaîne logistique) de nos clients industriels, leur permettant de gagner en compétitivité», soutient dans un communiqué Luc Nadal, le président du directoire de Gefco. Cette performance de Gefco est même en progression de 1,3% par rapport à la même période de l’année 2015.

L’Ebitda (un indicateur financier américain) s’élève à 172 millions d’euros, en hausse de + 32, 1% par rapport à 2015. Le groupe explique cette amélioration significative de la profitabilité par «une politique volontariste menée par le Groupe pour optimiser ses achats et continuer de réduire ses coûts fixes». «Cela s’inscrit dans le cadre du plan de performance initié mi-2014 en faveur d’une plus grande flexibilité des coûts et du business model ‘‘asset-light’’, rappelle-t-on dans le même communiqué.

Cette croissance «est portée par la bonne tenue du marché automobile européen et un accent particulier mis sur les clients stratégiques». Le groupe est parmi les dix premiers intégrateurs logistiques européens, ainsi que numéro 1en matière de logistique européenne de véhicules finis (Finished Vehicles Logistics - FVL).

La diversification comme moteur de croissance

Les performances du Groupe en 2016 illustrent la pertinence de sa stratégie de diversification et l’excellence de sa mise en œuvre. Créé pour relever les enjeux logistiques de l’industrie automobile, Gefco est le partenaire logistique des principaux constructeurs et équipementiers automobiles dans le monde pour gérer et optimiser leurs supplychains complexes. La signature de nouveaux contrats en 2016 avec Renault Nissan, VWG Audi, Toyota, BMW et Talgo illustrent de nouveau la capacité du Groupe à proposer des solutions logistiques innovantes et performantes générant ainsi de nouveaux gains de compétitivité pour les industriels de ce secteur.

«Le contrat exclusif de 8 milliards d’euros sur cinq ans portant sur l’optimisation de la supplychain mondiale du groupe PSA est une nouvelle marque de confiance vis-à-vis de Gefco et de la performance de ses prestations» estime Gefco dans le communiqué. Ce contrat porte, selon la même source, sur «la conception et la mise en œuvre de solutions logistiques et de transport globales au service des trois marques du constructeur automobile : Peugeot, Citroën et DS».

Il comprend, détaille-t-on, la gestion et l’optimisation de l’ensemble de la supplychain, depuis l’approvisionnement en composants des usines de production et d’assemblage, jusqu’à la distribution des véhicules finis, ainsi que des pièces de rechange. Gefco avait en outre signé en 2016 de nouveaux contrats avec des clients intervenant dans lahigh-tech et l’équipement de la maison Whirlpool, TPV Technology), dans la santé et les sciences de la vie (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontière, Pays-Bas)), CEVA Santé animale, Roumanie.

Pour ce qui est des perspectives, le groupe Gefco s’inscrit pour l’année 2017 dans une perspective de croissance et de performance, par le biais de sa capacité à répondre aux exigences de ses clients tout en les faisant bénéficier de son excellence opérationnelle, mais aussi par sa maîtrise des coûts, sa flexibilité, et un réseau international.