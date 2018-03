Trois nouvelles finitions disponibles sur le Caddy MIB

Réagissez

Le Volkswagen Caddy, assemblé dans l’usine Sovac Production de Relizane, est disponible à la commande chez Sovac Algérie et est proposé avec trois nouvelles finitions.

Deux motorisations en 1.6 TDI pour les versions Start et Start +, et 2.0 TDI en finition Carat. Le Caddy Start est doté de jantes en alliage 15’’, une sellerie en tissu, avec dessin «Kutamo», portes arrières à vantaux avec baies de fenêtre, division asymétrique, portes coulissantes à droite et à gauche dans un compartiment passagers et fenêtres latérales coulissantes.

Il s’équipe également d’une direction assistée, d’un tableau de bord avec couvercle de vide-poches et de lève-vitres électriques, avec commande confort et limiteur de force, d’airbags frontaux, latéraux et de tête, du contrôle électronique de stabilité ESP et d’un anti- démarrage électronique. Le Caddy Start 1.6l TDI 102 ch s’offre au prix de 2 999 000 DA.

Le Caddy Start+, qui s’affiche avec un prix de 3 300 000 DA, reprend les mêmes équipements de la Start, avec en plus des jantes en alliage 16’’, un hayon avec baie de fenêtre, des vitres latérales et une lunette arrière assombries à 74 %, ainsi que des phares antibrouillard.

Aussi, on retrouve sur cette version un levier de frein à main et un pommeau de levier de vitesses en cuir et une radio «Composition Colour» avec 6 haut- parleurs/ USB/ (Bluetooth).Quant au Caddy Carat 2.0l TDI 110 ch, plus riche en équipements, il dispose de jantes en alliage 17’’, de phares bixénon pour feux de croisement et de route, avec éclairage jour, LED, climatisation automatique et une radio «Composition Media», plus un parkpilot et une caméra de recul. Son prix est de 3 900 000 DA.