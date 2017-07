Tata Daewoo ouvre sa plateforme de montage à Chlef

Réagissez

Le constructeur sud-coréen Tata Daewoo s’est joint à Peng Pu Algérie (PPA) pour ouvrir au sein de son complexe industriel sis à Oum Drou, à l’est de Chlef, sa plateforme de montage de camions de 10 tonnes et plus.

La cérémonie de lancement officiel du projet s’est déroulée mercredi 5 juillet, en présence d’une importante délégation de Tata Daewoo, conduite par son président, Kwan Kju Kim, ainsi que par le P-DG du groupe, Peng Pu Algérie, Mohamed Bennadji, et des cadres et travailleurs de son entreprise spécialisée dans le montage d’engins de travaux publics depuis des années.

Lors d’une intervention, les deux responsables ont loué ce partenariat industriel entre les deux constructeurs, avec l’objectif premier de satisfaire les besoins nationaux et d’investir le marché africain par la suite. Ils ont également convenu de favoriser l’émergence de PME locales en vue de la fabrication de pièces détachées et d’accessoires pour cette catégorie de véhicules.

C’est du moins la mission assignée par les deux parties à ce projet, dont les machines et équipements nécessaires sont déjà sur place en vue du démarrage imminent du montage d’une gamme de véhicules utilitaires de marque Tata Daewoo. Le président de Tata Daewoo a tenu, nous dit-on, à assister personnellement à cet événement au vu de l’importance et de l’utilité de ce partenariat, dont il veut faire non seulement le premier investissement du genre en Algérie, mais aussi une plate-forme d’accès aux marchés africains.

«Il y avait plusieurs candidats pour ce projet de montage de camions Tata Daewoo dans le pays, mais notre choix s’est porté sur Peng Pu Algérie, basé à Chlef, qui remplit les conditions requises pour une telle activité industrielle qui exige qualification et professionnalisme. Pour sa part, le PDG de Peng Pu Algérie, Mohamed Bennadji, a fait savoir que cette usine de montage de camions dans la capitale du Cheliff s’inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement algérien visant à développer et à promouvoir l’industrie automobile en Algérie, avec des taux d’intégration appréciables.