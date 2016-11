Sponsor officiel du Forum africain d’investissements et d’affaires d’Alger

Réagissez

Le groupe Ival fait partie des sponsors de la plus grande manifestation économique africaine qui sera organisée du 3 au 5 décembre prochain au nouveau Centre international de conférences CIC) d’Alger. Le groupe Ival sera présent en tant qu’«exposant Pack Corporate» du rendez-vous d’Alger, le plus grand forum africain d’investissement et d’affaires organisé en Algérie. Près de 2000 entreprises, institutions, organismes publics, experts, investisseurs et médias se réuniront à cette occasion autour de l’expression «Travailler ensemble pour réussir ensemble» pour le développement du potentiel économique africain.

Durant cet événement, l’équipe d’Ival se donne comme principe «la prise en charge des attentes et des préoccupations économiques, environnementales des différents partenaires notamment Africains». Ival annonce que l’un des objectifs majeurs de sa présence à cette réunion est de «tester la température des hommes d’affaires du continent concernant d’éventuelles opérations d’exportation des véhicules Iveco produits en Algérie vers l’Afrique noire». Pour ce faire, concernant sa politique de gestion du capital humain, Ival base le management de ses relations de travail sur des procédures et méthodes de gestion des ressources humaines privilégiant la formation, la communication, la reconnaissance et la gestion des talents et des compétences, et ce, dans le respect de la réglementation et de l’éthique.

L’intervention du représentant d’Ival, orientée sur l’intégration d’une culture d’entreprise se traduisant par un sentiment d’appartenance et de partage. Le groupe ambitionne la création d’une académie Ival, en partenariat avec ses principaux partenaires étrangers pour la formation et le développement des métiers de la fabrication, de la commercialisation et de l’après-vente.