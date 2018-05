Sovac lance le crédit automobile

Réagissez

Attendu depuis plusieurs mois pour les différentes marques commercialisées par Sovac Algérie, le crédit automobile est désormais lancé, entrant dans sa phase opérationnelle pour les véhicules produits à l’usine de Relizane, Sovac Production.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, Sovac Algérie précise que ses offres commerciales seront «différentes», avec une étude personnalisée pour chaque client, et ce, grâce à la convention de partenariat que le groupe a signée, dans un premier temps, avec trois banques, à savoir Société Générale, BNP Paribas et le CPA. «Ces dernières vont ainsi offrir leurs services aux clients des différentes marques et faciliter l’accès au crédit automobile», souligne le communiqué du groupe.

Pour ce qui est des modalités de fonctionnement du crédit, il sera soigneusement personnalisé, en prenant en compte l’apport personnel, les revenus mensuels et les capacités de remboursement de chaque client, explique encore le concessionnaire automobile, précisant cependant que «les banques veilleront au respect de la réglementation en place en matière de crédit, notamment en ce qui concerne la durée de remboursement de 5 ans et le plafonnement à 30% du salaire du client sur l’apport initial».

Sovac Algérie souligne, par ailleurs, que le crédit est actuellement disponible dans sa phase première, dans les wilayas d’Alger, Oran et Constantine, avant sa généralisation, dans les prochains jours, sur l’ensemble du réseau Sovac. Un plan de formation est ainsi en cours dans l’ensemble du réseau afin de former les équipes commerciales à l’offre du crédit bancaire. Côté production, le partenaire algérien du groupe Volkswagen a récemment indiqué qu’il va augmenter ses volumes pour 2018 afin d’atteindre 35 000 à 40 000 unités.

Un volume qui sera réparti sur les différentes marques et types de voitures, d’autant que de nouveaux modèles seront proposés courant 2018. Selon le PDG de Sovac, Mourad Oulmi, au-delà d’un plan de production riche en modèles, 2018 verra le lancement de la deuxième phase de production de Sovac, où il sera question de commencer l’intégration et le développement de la sous-traitance automobile. «Nous encouragerons les constructeurs à se déplacer vers l’Algérie et produire des pièces de rechange pour le marché intérieur et à l’exportation», a précisé le patron de Sovac.

L’usine de Sovac à Relizane a terminé l’année 2017 avec des résultats prometteurs. Seat pilote le projet de production du Groupe en termes de coordination, mais aussi en volume, puisque près de 50% du volume total 2017 a été généré par Ibiza, un des quatre modèles du Groupe Volkswagen assemblé à Relizane. Dans le premier semestre de 2017, plus de 17 000 voitures étaient assemblées à l’usine, y compris 8121 du modèle Seat Ibiza.