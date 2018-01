Soprem inaugure un nouvel atelier d’entretien à Alger

Réagissez

La nouvelle structure de Jaguar Land Rover

Le concessionnaire de Jaguar Land Rover en Algérie, Soprem, a annoncé il y a quelques jours le lancement de son nouvel atelier d’entretien Jaguar Land Rover, à Alger (aux Grands vents).

La nouvelle structure permettra ainsi au concessionnaire de mieux servir sa clientèle locale Jaguar Land Rover. Selon un communiqué du concessionnaire, le nouvel atelier d’entretien d’Alger fournira des services de qualité à la clientèle de Jaguar et de Land Rover, lui offrant un service après-vente irréprochable dans un lieu facile d’accès dans la ville. «Une équipe qualifiée certifiée Jaguar Land Rover sera disponible pour la réception de la voiture pour inspection et réparation», souligne-t-il.

Ce nouvel atelier dédié à l’après-vente est le premier local Jaguar Land Rover du pays à arborer la nouvelle identité de l’entreprise baptisée «ARCH». «La demande sur les services de qualité de Jaguar et de Land Rover en Algérie est en train de croître. Ce nouvel atelier d’entretien Jaguar Land Rover ARCH en Alger renforce encore plus notre engagement envers notre clientèle et envers la marque. Ayant investi énormément dans cette nouvelle branche pour fournir aux clients les dernières technologies et les derniers services automobiles, nous sommes confiants que cela permettra à notre équipe de spécialistes de mieux soutenir la clientèle de la marque», a indiqué Khider Oulmi, fondateur et propriétaire de Soprem.

La marque Jaguar Land Rover continue de se développer en Algérie.

Et selon Rob Preston, directeur régional du service clientèle de Jaguar Land Rover MENA, «cela est dû en grande partie à nos concessionnaires locaux». «Nous sommes extrêmement fiers de voir le lancement du premier atelier d’entretien de Jaguar Land Rover ARCH dans le pays, preuve d’efforts inlassables pour atteindre l’excellence en termes de prestations pour nos deux marques», a-t-il soutenu.

En conformité avec les plus hautes normes, la nouvelle structure sera optimisée pour servir les clients de Jaguar Land Rover «dans un environnement luxueux et confortable», promet le concessionnaire. Ce dernier met à la disposition des clients une zone de stationnement, y compris pour personnes handicapées, ceci en plus d’une zone d’attente confortable avec téléviseurs et connexion internet, de la lecture et des boissons rafraîchissantes.