Skoda : la Fabia restylée prévue pour le salon de Genève

Réagissez

La citadine tchèque se prépare pour son lifting prévu pour le Salon de Genève. Le constructeur tchèque a annoncé en marge du salon de Detroit la présentation de la Fabia restylée au Salon suisse qui se tiendra entre le 8 et 18 mars 2018.

La troisième génération de la citadine profitera d’une profonde mise à jour, promet le constructeur. En attendant, Skoda publie un premier teaser en images, annonçant l’essentiel des modifications qui, semble-t-il, concerneront en grande partie la face avant du véhicule. L’auto devrait adopter notamment un style beaucoup plus dynamiques qu’aujourd’hui.

Elle gagnera une nouvelle signature lumineuse grâce à des phares et des feux LED. De nouvelles solutions «Simply Clever», qui facilitent la vie au quotidien, sont également annoncées. La petite compacte joue un rôle-clé dans la gamme du constructeur automobile tchèque. Depuis 1999, plus de 4 millions d’exemplaires de la Skoda Fabia ont été vendus dans le monde entier. L’actuelle troisième génération de modèles comptabilise à elle seule déjà plus de 500 000 véhicules vendus.