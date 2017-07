Réagissez

Peugeot Algérie et le ministère de la Formation et de...

Peugeot Algérie et le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels ont signé, jeudi à Alger, une convention de partenariat visant à développer les filières de formation liées à l’après-vente automobile.

Le document a été paraphé par Yves Peyrot des Gachons, PDG de Peugeot Algérie, et Mme Akila Chergou, directrice de la Formation continue et des Relations intersectorielles au ministère. Présent à cette cérémonie qui s’est déroulée à la succursale de Peugeot à Oued Smar, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a remercié la société Peugeot pour ce partenariat dont l’objectif est de «renforcer la relation entre l’entreprise et les établissements de la formation professionnelle à travers un programme de collaboration durable afin d’assurer l’adéquation de la formation avec les exigences de l’emploi».

De son côté, PDG de Peugeot Algérie, Yves Peyrot des Gachons, a souligné la nécessité d’investir dans la formation des jeunes car, selon lui, «l’industrie automobile démontre chaque jour qu’elle est en pleine mutation technologique». «Conscients des défis majeurs que présentent ces évolutions, notamment sur le plan de la maintenance, Peugeot Algérie et le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels se sont associés pour travailler sur les évolutions de la filière et préparer les techniciens après-vente de demain», a-t-il indiqué.

En effet, les principaux objectifs du partenariat sont tout d’abord l’identification des nouvelles filières de formation liées aux activités de l’après-vente automobile et le développement des actions de formation professionnelle dans ces métiers. Mais, également le renforcement des compétences des formateurs ainsi que la conception et l’adaptation des programmes pédagogiques des spécialités nouvelles ou existantes. Pour concrétiser ces objectifs, les équipes de Peugeot Algérie vont accompagner le ministère et les centres de formation dans la conception des référentiels d’activité et des programmes. Elles contribueront également à la formation des formateurs de ces centres et participeront au jury des examens organisés par le secteur. Peugeot Algérie s’engage en outre à accueillir au sein de son réseau de 50 points de vente, répartis sur l’ensemble du territoire national, les jeunes stagiaires et apprentis des centres de formation des différentes wilayas. Du matériel pédagogique, et notamment des moteurs, et des maquettes didactiques, comme par exemple des systèmes de direction assistée ou de climatisation, seront mis à la disposition des futurs stagiaires. Des dons de véhicules de dernière génération sont également prévus ; une Peugeot 308 devrait ainsi rejoindre l’un des centres de formation dans les toutes prochaines semaines.

En somme, «une véritable opportunité à saisir pour les jeunes afin d’assurer un accompagnement efficient des diplômés visant leur insertion professionnelle», selon Mohamed Mebarki. La signature de cette convention s’inscrit «dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle, prévue en septembre prochain, afin de répondre à la forte demande des jeunes désireux de se former dans la maintenance automobile», selon le ministre. En visitant le centre de la formation professionnelle (ITEEM) à Oued Smar, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de la formation des formateurs dans les spécialités de la maintenance du véhicule, la carrosserie, la peinture, le magasin et toute nouvelle spécialité identifiée dans le domaine.