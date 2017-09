Réagissez

Le nouveau Dacia Duster, qui était resté jusque-là un secret, mais pas pour nous qui l’avons découvert avec un groupe de journalistes de médias spécialisés lors de sa présentation le 22 juin dernier au Technocentre de Renault, à Paris, est un tout nouveau véhicule, entièrement redessiné, avec plus d’équipements de sécurité et de confort.

Le modèle iconique de Dacia, vendu depuis sa première sortie à plus d’un million d’unités, sera révélé publiquement lors du prochain Salon de Frankfurt. Mais, avant que les premières infos et images ne soient rendues publiques à la fin de ce mois d’août par le groupe Renault, on en savait déjà davantage sur le Duster II. C’était à l’invitation de Renault, au mois de juin dernier, que nous avons pu nous imprégner des évolutions qui lui ont été appliquées. «La nouvelle mouture renforce les capacités du Duster.

C’est un nouveau véhicule qui apporte plus de sécurité et de confort», souligne Vincent Fournier, directeur du programme nouveau Duster, lors de sa présentation de la «genèse du Duster». «Le nouveau Duster va apporter un niveau de qualité perçue aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur», a-t-il résumé. Le nouveau Duster, tel qu’on l’a découvert de près, est en effet un véritable SUV plus robuste, plus séduisant et entièrement redessiné. «On voulait vraiment garder le capital sympathique du Duster et renforcer tous les codes SUV en look», souligne de son côté David Durand, directeur du design Dacia, lors de sa présentation.

Pour ce faire, la marque a dû solliciter la participation des ingénieurs et designers de ses différents centres (France, Roumanie, Brésil, Inde). Si sa masse générale a toujours l’air de celui de son prédécesseur, le nouveau Duster a été «entièrement retravaillé», comme l’explique David Durant. A l’avant du nouveau venu, une calandre très affirmée qui s’étire jusqu’aux feux, avec une nouvelle signature lumineuse, intégrant des feux LED, repartie en trois segments.

«Tout a été travaillé par rapport à l’ancien. On a tiré les phares dans les coins pour élargir la grille, ce qui horizontalise la lecture du regard», détaille David Durant soulignant qu’«il s’agissait d’élargir l’avant du véhicule et de le rendre plus horizontal avec plus de modernité». «Le nouveau Duster a un style plus robuste et plus imposant qu’avant, avec un capot très musclé et redessiné, avec le côté renforcé en horizontalisant la ligne du véhicule», a-t-il ajouté. De profil, on remarque en effet sur le nouveau Duster une ligne de ceinture de caisse rehaussée, un pare-brise plus incliné pour renforcer son côté SUV. Il est question aussi de nouvelles barres de toit en aluminium bien dessinées et des jantes qui montent à 17 pouces.

Sur l’arrière, les designers du groupe Renault ont poussé les feux dans les coins pour élargir la voiture, le phare qui reprend la forme de la gamme Sandero, mais avec quatre carrés rouges adaptés au Duster. Le nouveau Duster évolue beaucoup en son intérieur, lui aussi retravaillé, avec des matériaux qualitatifs et plus d’équipements. «Sur l’intérieur, on est parti d’une page blanche et on a fait un nouveau design de la planche pour renforcer le côté SUV. On a retravaillé les poignées des portes et l’écran pour une meilleure ergonomie. Le nouveau Duster, qui sera dévoilé officiellement le 12 septembre au Salon de Frankfurt, a beaucoup évolué en termes de qualités extérieurement et intérieurement, ce qui le rend plus séduisant, même si son empâtement n’a pas changé.