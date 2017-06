Réagissez

Peugeot Algérie et le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) ont signé le 14 juin une convention de partenariat par laquelle la marque au Lion va accompagner le CNPSR dans ses actions de terrain.

Signée entre Yves Peyrot des Gachons, PDG de Peugeot Algérie, et Ahmed Naït El Hocine, DG du CNPSR sur l’esplanade des Sablettes, «cette convention permettra à Peugeot Algérie d’accompagner pendant toute l’année le CNPSR dans les différentes actions qu’il mène dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route et dans la promotion de la sécurité et la prévention routières».

«L’idée est d’accompagner sur le plan logistique les activités du CNSPR tout au long de l’année», indique Yves Peyrot des Gachons dans son intervention. Pour Naït El Hocine, l’apport de Peugeot sera appréciable dans les actions du CNSPR, appelant à «l’implication impérative de tous les partenaires» dans les opérations de lutte contre les accidents de la route.

La première de ces opérations a d’ores et déjà débuté pendant ce mois de Ramadhan, une période traditionnellement très accidentogène en Algérie, en raison notamment des problèmes de fatigue et de somnolence. Mais pour le DG du CNPSR, «cette année il y a eu une baisse du taux de sinistrabilité durant la première quinzaine de jours par rapport à la même période de l’année dernière».

Au titre de cette convention, Peugeot Algérie a mis à disposition du CNPSR son Showroom Nomad installé pour l’occasion sur l’esplanade des Sablettes à Alger. Plusieurs ateliers de sensibilisation aux risques routiers y sont proposés. Grâce à des casques de réalité virtuelle diffusant des vidéos 360°, les visiteurs peuvent expérimenter en 3D des situations d’accident, de conduite dangereuse et même un crash test, ceci doit permettre une prise de conscience quant aux dangers de la route, entraînant par la suite un comportement plus apaisé au volant.

Un circuit d’éducation routière animé par la DGSN est également proposé afin d’éduquer les enfants au respect du code de la route et préparer ainsi les générations de futurs conducteurs à acquérir les bons réflexes au volant. Ce partenariat ainsi construit entre Peugeot Algérie et le CNPSR démontre une nouvelle fois l’implication de Peugeot Algérie dans son combat citoyen pour la prévention et la sécurité routières et sa volonté de s’investir toujours plus pour lutter contre ce fléau qui cause chaque année 4000 morts et 38 000 handicapés à vie. Si l’initiative de Peugeot est à saluer, la lutte contre le «terrorisme routier» mérite l’implication de tous.