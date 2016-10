Réagissez

Le constructeur espagnol Seat a dévoilé la nouvelle version de la Leon, restylée.

La 3e génération de la Leon, un modèle le plus vendu par le groupe, a subi un léger coup de jeune, en s’offrant des modifications mineures pour le style extérieur. Celui-ci se remarque surtout à l’avant, qui s’offre une calandre élargie, d’une nouvelle signature lumineuse avec des feux de jour LED et un nouveau dessin des feux antibrouillard. A l’arrière, les feux s’offrent aussi inédits avec des clignotants à LED. Le restylage est disponible sur toutes les versions de la Leon, de la Leon SC à trois portes au break Leon ST en passant par la version 5 portes. A bord, le constructeur a misé sur la qualité perçue, avec des matériaux en progression. Ainsi, un écran tactile passe à 8, et le chargeur à induction s’installe également à bord avec le frein à main électrique. Autre nouvel équipement, celui de la détection des piétons, du Traffic Jam Assist, facilitant la progression dans la circulation. S’ajoute également la lecture des panneaux et la détection de présence en angle mort. Seat a d’ailleurs profité pour augmenter l’insonorisation de la Leon avec certaines parties du véhicule qui ont été améliorées.

Côté motorisation, la Leon restylée s’équipe du nouveau moteur 3 cylindres 1.0 TSI 115 ch et le 1.6l TDI, également avec une puissance de 115 chevaux.