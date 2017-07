Sealynx, nouveau partenaire de Renault Production

Réagissez

Renault Algérie Production a annoncé l’arrivée d’un nouveau partenaire, Sealynx Automotive Algeria.

C’est à cette entreprise qu’a été confiée la production de joints d’étanchéité pour ses véhicules Renault Symbol et Dacia Sandero Stepway, en fabrication dans son usine d’Oran, ainsi que pour Clio 4, prochainement en production. Sealynx Automotive Algeria est un nouvel acteur économique du monde automobile algérien, qui a pu voir le jour grâce à la joint-venture de Sealynx International avec ses partenaires locaux, la famille Taleb, la Sarl PalPaPro et Saida Algérie.

Expert en profilés d’étanchéité pour de nombreux constructeurs automobile, Sealynx international est l’entité principale du pôle Etanchéité du Groupe mécanique découpage (GMD) fondé en 1986. GMD emploie près de 4700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 767 M en 2016. Sealynx est implanté dans trois sites : Normandie (France), Dirmanesti (Roumanie) et Tanger (Maroc), et le quatrième est à Oran, en Algérie, avec Sealynx Automotive Algeria.

L’entreprise compte 900 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 105 M. l’année dernière. Renault Production étoffe ainsi son nombre de sous-traitants locaux avec cette nouvelle collaboration, après les fabrications locales de sièges, câblages et pièces plastiques pour l’automobile.