«Sans exportation, on n’ira pas loin»

Il est impératif de prendre le chemin des exportations, sinon, ajoute-t-il, on n’ira pas très loin».

C’est ce qu’a estimé, hier, Bachir Dhimi, P-DG du groupe mécanique au ministère de l’Industrie et des Mines. S’exprimant à l’émission quotidienne de «L’invité de la rédaction de la Chaîne 3» de la Radio nationale, Bachir Dhimi a assuré qu’avec la présence de plus en plus importante de constructeurs appelés à produire quelque 450 000 véhicules/an, «les sous-traitants étrangers ne manqueront certainement pas de venir rejoindre leurs vis-à-vis algériens».

Il observe qu’avec l’arrivée du nouvel investisseur, (le groupe PSA, ndlr), l’Algérie disposera d’un total de cinq constructeurs appelés à la transformer en un important pool d’attractivité dans le domaine de la mécanique et de l’automobile.

M. Dhimi a tenu à préciser que les constructeurs automobiles installés dans le pays vont faire du

«montage» et non pas de «l’assemblage», ce qui, à ses yeux, est différent.

Le montage, explique-t-il, est un processus dans lequel est incluse l’activité d’’intégration, amenée à évoluer, progressivement, «de 5 à 45%». Selon l’invité de la Chaîne 3, «une trentaine en tout», ont fait part de leur désir de s’installer en Algérie. Il révèle que parmi les conditions contenues dans le cahier des charges soumis aux constructeurs, il met en avant celles relatives à l’intégration, la formation des personnels, l’installation de sous-traitants et l’exportation des véhicules produits à demeure.

Le représentant du ministère de l’Industrie et des Mines fait, d’autre part, état de contrats déjà opérationnels ou projetés, de constructions et d’intégration d’engins de travaux publics, de camions, minibus, tracteurs, moteurs et autres engins de compactage.