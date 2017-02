Salon Equip Auto 2017 : 113 sous-traitants dans l’industrie automobile identifiés

Réagissez

Pas moins de 113 sous-traitants ont été identifiés pour accompagner l’industrie mécanique et automobile en Algérie.

Ce chiffre a été donné hier par Brahim Mellouk, un expert en industrie mécanique et automobile lors d’une conférence de presse, animée en marge de l’ouverture du salon Equip Auto 2017, aux Pins Maritimes, à la Safex. Intervenant sur le thème du «tissu industriel local», le conférencier a précisé que «parmi le nombre total des sous-traitants identifiés, 63 d’entre eux ont été répertoriés par le groupe mixte, composé de Renault Algérie, SNVI et l’AGM SPA pour des commodités prioritaires».

Et après une visite qui a été regroupé 43 d’entre eux, le groupe sus-cité a identifié, selon lui, 17 projets prioritaires qui touchent entre autres les pièces en plastique, les faisceaux électriques, le vitrage, l’habillage intérieur, les batteries, les pièces à contact, les câbles, etc.

Tout en rappelant les différents projets industriels déjà en production et ceux qui sont en cours de validation par le ministère de l’Industrie, l’orateur a estimé que «la sous-traitance industrielle reste donc la clé technologique du développement de ces projets».

Par ailleurs, Brahim Mellouk a fait part d’une rencontre prochaine avec 200 sous-traitants de Renault «pour les inciter à venir investir en Algérie». L’usine Renault Algérie Production de Oued Tlélat accueillera en effet prochainement une forte délégation de sous-traitants étrangers de Renault dans le cadre d’une visite sous le signe de la sous-traitance. Lors de cette visite, des rencontres entre ces sous-traitants étrangers et des potentiels partenaires algériens seront au programme «afin de voir comment conclure des joint-ventures», a annoncé le Directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin.

Interrogé au sujet du cahier des charges sur l’importation de la pièce de rechange qui sera soumis prochainement au gouvernement, le DG de Renault Algérie a tout d’abord rappelé que «c’est quelque chose que nous réclamons depuis deux ans car c’est un marché anarchique».

Guillaume Josselin salue l’initiative du gouvernement et demande même l’accélération de la mise en place de ce cahier des charges «pour mettre fin à l’anarchie» qui règne dans ce marché.

«C’est très très positif», a-t-il dit parlant de ce cahier des charges, estimant que la vente ne doit pas se limiter aux concessionnaires. «Il y a de la place pour tout le monde, mais pas pour les ventes de manière sauvage», a-t-il indiqué. Interrogé sur le volet de la sous-traitance locale pour l’usine Renault Production, Guillaume Josselin a rappelé que celle-ci est dans sa deuxième phase dans ce volet, la tôlerie et la peinture à l’horizon 2019 seront les prochaines étapes. «Nous allons accélérer la soustraitante et nommer un 5e, puis un 6e équipentiers très prochainement», a-t-il indiqué.

Il s’agit en fait du Groupe Hasnaoui qui fera partie des sous-traitants et qui aura à fournir l’usine Renault de Oued Tlélat en garnitures de pavillon et en tapis pour atteindre 30% de taux d’intégration. Pour lui, ces sous-traitants devront travailler pour toutes les marques. «On a besoin de voir d’autres projets industriels dans l’automobile et des sous traitants communs», a-t-il dit. L’autre thème qui a été débattu lors de la première journée de l’Equip Auto est celui pour lequel est intervenue l’association des concessionnaires et des constructeurs automobile en Algérie (AC2A).

C’est Mme Lamia Zemri Khodja, laquelle tout en retraçant l’évolution du marché de l’automobile en algérie a fait part d’une baisse en volume des importations de l’ordre de -72% entre 2012 et 2016. S’exprimant sur les perspectives, elle fournira une analyse selon laquelle les importations seront fixées à partir de 2017 à 50 000 unités jusqu’à 2021, une période durant laquelle, a-t-elle précisé, «on vera une progression de la production locale de 115 000 en 2018 à 225 000 unités produites localement en 2021. Ce qui fera, selon elle, à partir de 2021, un marché total évalué à 270 000 véhicules.