La 88e édition du Salon de Genève sera ouverte au public du 8 au 18 mars 2018 sur son site habituel, le Palexpo. Cet événement annuel, qui s’étale sur un peu moins de deux semaines, réunit les plus grands constructeurs mondiaux. Mais, comme la précédente, cette édition sera également marquée par l’absence de certaines marques, à l’image de Opel, Mini, Infiniti, DS et Chevrolet/Cadillac.

Quelque 180 exposants dans 6 halles dédiées aux voitures et une halle réservée aux fournisseurs et représentants nationaux de la branche. «Il n’est effectivement plus un secret pour personne que les constructeurs réfléchissent aujourd’hui à deux fois avant de participer à un Salon, même international, comme le nôtre», explique André Hefti, directeur général du Geneva International Motor Show. «Leur participation est liée à des investissements importants et dépend donc dorénavant de la présentation d’une nouveauté. Nous accueillons chaque année quelque 10000 représentants des médias du monde entier.

Une conférence de presse à Genève reste un moyen de communication des plus efficaces». Ce changement de comportement exige une plus grande flexibilité des organisateurs de la manifestation, car les surfaces libérées ne sont pas restées inoccupées, mais ont au contraire permis une réattribution des stands et un meilleur confort de visite grâce à une meilleure circulation du flux des visiteurs. Ainsi, Aston Martin a saisi l’opportunité pour s’agrandir, en reprenant la surface de Opel.

Jaguar et Land Rover se sont également agrandis en occupant des surfaces traditionnellement attribuées à Citroën. Enfin, ce constructeur a rejoint Peugeot, de l’autre côté de la halle. Les marques du groupe PSA se trouveront ainsi réunies. S’il est encore trop tôt pour donner la liste des nouveautés de ce Salon, on connaît au moins certaines marques qui pourront dévoiler l’un de leurs nouveaux modèles.

C’est le cas de la cinquième génération d’Audi A6, de la Serie2 Active et le Gran Touner, X4 et Serie 8 chez BMW, le Citroën C5 Aircross, la Fiat 500 restylée, la Honda CR-V, les Hyundai Kona electrique et la i20 restylée, le Kia Cee’d, les Mercedes classe A et classe C restylée, la Clio RS 18, le Seat SUV 7 places, la Skoda Fabia restylée, les Toyota Auris et Supra…

Par ailleurs, on annonce aussi une flopée de petits constructeurs de modèles parfois très exclusifs, ainsi que des préparateurs de haut niveau qui vont rejoindre le Salon. Parmi les nouveaux exposants dans les «halles voitures» figureront Applus Idiada, Arden, Caresoft, Corbellati, E-Moke, Engler, Fomm, GFG Style, Hennessey, Icona, Luxaria Technology, Lvchi Auto, Pal-V, Polestar, Quadro Vehicles et W Motors.