Salon AutoWest 2016 : Plus de 100 000 visiteurs, selon l’organisateur

Réagissez

Selon l’organisateur de la 16e édition du Salon AutoWest 2016, qui s’est tenue du 07 au 17 décembre dernier au Centre des conventions d’Oran (CCO), celle-ci a enregistré plus de 100 000 visiteurs.

«A l’instar de l’édition précédente, l’affluence a dépassé le seuil des 100 000 visiteurs, confirmant ainsi l’intérêt revêtu par cet événement de dimension régionale dédié cette année à la production automobile nationale», s’est félicité le directeur du Salon, Abdelkader Rezzoug. Ce dernier rappelle qu’ «une trentaine d’entreprises ont pris part à cette édition, principalement dédiée à la production nationale représentée par différentes marques montées en Algérie». «Les visiteurs ont découvert, avec surprise et curiosité, une variété de marques montées en Algérie dans un contexte marqué par la restructuration du marché de l’automobile suite à l’entrée en production de plusieurs usines sur le territoire national», a relevé M. Rezzoug.

«La dynamique croissante que connaît ce segment industriel ne peut être que bénéfique pour le consommateur algérien», a-t-il estimé, ajoutant que «l’intégration progressive de la sous-traitance locale impactera positivement les coûts de production». En plus des véhicules touristiques, le public a encore découvert une variété de marques de véhicules à caractère utilitaire et industriel (camions, engins) montés en Algérie. D’autres partenaires du secteur, dont des sociétés de financement, des assurances, de la géo-localisation et des fabricants de lubrifiants ont également participé à cette manifestation. «La prochaine édition, fixée du 6 au 16 décembre 2017, verra assurément une plus forte présence de la production nationale», a indiqué la société Somex International Plus, organisatrice de ce rendez-vous économique annuel en collaboration avec la direction du CCO.