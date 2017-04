Saida Algérie : Livraison de 22 machines Scania à Nes Line

Réagissez

Saida Algérie, distributeur de la marque Scania en Algérie, a procédé avant-hier à la livraison de 22 machines «camions» pour l’entreprise Eurl Nes Line.

Les clés de ces machines ont été remises par le directeur général de l’Eurl Saida, Patrick Coutellier, à M. Berkani, DG de l’Eurl Nes Line, en présence des chauffeurs de cette dernière et du staff dirigeant de Saida. Le DG de Saida, Patrick Coutellier, s’est dit «fier» et «heureux d’avoir des occasions comme celle d’aujourd’hui, celle de livrer notre partenaire et participer au développement de l’économie algérienne». Il s’est engagé à œuvrer avec toute son équipe dans l’accompagnement en après-vente des ces machines «robustes, très fiables et de haute technologie».

«Nous avons des camions-ateliers pour faire des interventions sur chantier», rassure-t-il son client. Le DG de Nes Line estime, de son côté, que son choix pour la marque Scania a été mûrement réfléchi. Ce qui l’a conduit à opter pour cette marque, «c’est la robustesse de ces machines, qui peuvent travailler dans des conditions les plus extrêmes, et le service après-vente», a-t-il indiqué.

«Nous avons opté pour la marque Scania vu la fiabilité de ses machines et le suivi de l’Eurl Saida pour la partie service après-vente et pour nous concentrer sur le métier initial, nous ne sommes pas des réparateurs de camions et nous n’avons pas le temps de nous occuper de cette tâche qui alourdit notre travail.

Avec Saida, nous avons fait un choix stratégique à long terme, qui est confirmé par la signature du premier contrat de 22 machines et d’autres lots sont à venir», a-t-il ajouté. L’Eurl Nes Line est une entreprise qui exerce dans le secteur du BTP, avec 150 emplois directs et 250 indirects, et une flotte de 50 camions d’autres marques.

Pour Saida Algérie, «l’Eurl a bien compris que pour gagner du temps et être plus efficace, il faut opter pour le premium de Scania».

Il va sans dire que les 22 machines sont principalement des bennes entrepreneurs, deux camions, un châssis nu qui sera équipé d’une station de graissage pour des interventions sur chantier, et un tracteur routier le G460 CA 6X4, avec la cabine High line Scania.

Cette gamme regroupe les meilleurs parmi la gamme de 6 cylindres Scania, à savoir le P410, le P310, ainsi que le G460.

Les P410 CB8X4 EHZ sont équipés des bennes entrepreneurs de la marque CUF, d’une capacité de 18 m3 et 20 m3, un moteur 410 CV 6 cylindres en ligne, une boîte de vitesses Scania à 8+1 rapports à doubleur de gamme, avec un rapport ultra lent et un rapport en marche AR.

Ces machines ont un châssis renforcé et sont équipées d’une cabine série P sans et avec espace repos, idéal pour les applications des travaux publics et siège conducteur médium.

Le G460 CAX4 EHZ est, quant à lui, un tracteur routier à 460 CV, équipé d’une boîte de vitesses mécanique à 12+2 rapports à doubleur de gamme et médiateur, avec vitesse surmultipliée, deux rapports ultra lents et deux autres en marche AR avec Scania Opticruise (système de changement de vitesse entièrement automatique). A noter qu’en 2016, la marque suédoise à réalisé des résultats record en livrant 250 unités et en enregistrant quelque 276 commandes.