C’est la ruée vers les agents de distribution de Renault Algérie. Une semaine à peine depuis le lancement de sa commercialisation – le 28 août dernier –, la Dacia Sandero Stepway «Made in Bladi» enregistre d’importantes commandes.

Si le lot de départ (environ 200 véhicules) a été déjà épuisé, les agents de distribution de la marque au losange ne connaissent pas de répit. Ils sont assaillis dès les premiers instants de l’enregistrement des commandes sur ce second véhicule assemblé à l’usine de Oued Tlélat, à Oran.

Vu l’engouement suscité par ce modèle, certains points de vente du réseau Renault ont dû arrêter la prise de commandes pour éviter la saturation. Si ce rush pour l’achat de ce véhicule s’explique par le fait qu’il est éligible au crédit à la consommation, il n’en demeure pas moins qu’il est également l’un des rares véhicules neufs dont le prix reste le plus attractif sur le marché de l’automobile. Ceci, avec un prix pour la version essence (1.6 MPI, 80 ch) qui est de 1 499 000 DA et la version diesel (1.5 dCI, 85 ch) proposée à

1 659 000 DA. Mieux, c’est un véhicule fiable et bon marché qui offre un meilleur confort par rapport à la version importée (avec plus d’équipements et un tarif moins cher de 20% qu’à l’import).

Du reste, «le prix de ce véhicule reste le plus attractif» (pour reprendre les propos d’un responsable de Renault Algérie), ceci lorsque l’on sait que chez les autres marques les tarifs sont devenus inaccessibles après qu’ils aient connu des hausses de près de 30%, voire jusqu’à 100% pour certains modèles. Cette flambée n’est pas sans conséquences d’ailleurs sur le marché de l’occasion qui, lui aussi, enregistre depuis avril dernier des prix inabordables.

D’où d’ailleurs la réaction du ministère du Commerce qui a procédé depuis à des contrôles des prix chez les concessionnaires, notamment suite à des plaintes de clients sur le non-respect des prix de cession figurant sur les bons de commande.

Plusieurs clients ont dénoncé une augmentation des prix qu’ils estiment «injustifiée» sur des véhicules neufs commandés par rapport aux prix figurant dans le contrat de commande. Si les concessionnaires justifient l’augmentation des prix de vente des véhicules neufs par la dépréciation du dinar, le ministère du Commerce, quant à lui, considère que les arguments des représentants des marques sont «infondés».

L’article 29 du décret exécutif relatif aux conditions d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs stipule que le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse.