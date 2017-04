Renault Trucks : Lancement de la série limitée C 500 CV 13 l

Réagissez

Le C 500 13 litres est doté d’un moteur de 13 litres de 500 CV et équipé d’une boîte robotisée Optidriver qui permet de sélectionner le rapport adapté à la vitesse et à la conduite au bon moment afin de garantir une bonne mobilité et plus de confort pendant la conduite.

Renault trucks Algérie propose en série limitée le Renault Trucks C 500 CV 13 litres. L’annonce a été faite le 5 avril lors d’une soirée conviviale, où la presse spécialisée et les partenaires de Renault Trucks ont été conviés. Le DG de Renault Trucks Algérie, Georges Haïder, s’est dit «fier de lancer le meilleur produit sur le marché». Le C 500 13 litres est doté d’un moteur de 13 litres de 500 CV et équipé d’une boîte robotisée Optidriver, qui permet de sélectionner le rapport adapté à la vitesse et à la conduite au bon moment afin de garantir une bonne mobilité et plus de confort pendant la conduite.

La boîte de vitesse Optidriver offre ainsi de nombreux avantages en matière de performances de confort, de sécurité et de rentabilité. Cette série spéciale affiche également des équipements aérodynamiques, tels que les déflecteurs anti-salissure et latéraux ouvrant. Elle se démarque aussi grâce à sa peinture gris argenté et une cabine. Présentant des équipements mettant en valeur son design et améliorant le confort de conduite et de vie à bord, dans l’habitacle de ce poids lourd, le conducteur découvrira une planche de bord enveloppante, qui permet d’atteindre facilement toutes les commandes utiles.

En outre, l’afficheur principal 7 pouces, le plus grand sur le marché, présente des informations sur l’état du véhicule de manière intuitive. Quant au volant, ergonomique et réglable en trois dimensions, il offre aux conducteurs une parfaite position de conduite. A l’occasion de ce lancement depuis le 5 avril, Renault Trucks offre une année d’entretien, dans la limite des stocks disponibles du C 500 13 l, qui est proposé à partir de 13 000 000 DA HT.