Renault trucks : Création d’une unité de montage avec le groupe BSF Souakri

Réagissez

Renault Trucks a annoncé avoir conclu, le 25 août dernier à Lyon un pacte d’actionnaires pour la création d’une joint-venture avec le groupe BSF Souakri.

Ce pacte, signé en présence de Bruno Blin, président de Renault Trucks SAS, et de Abdenour Souakri, président du groupe Souakri, pose les bases d’un partenariat stratégique entre les deux parties. Cette entreprise commune investira dans les années à venir en capacités industrielles et en formation, selon un communiqué de Renault Trucks, qui précise que «sa création fait suite au protocole d’accord signé à Alger le 10 avril 2016 au cours du 3e Forum de partenariat algéro-français».

Cet investissement contribuera au développement d’un outil industriel compétitif permettant la production et la commercialisation de véhicules Renault Trucks et Volvo Trucks», souligne-t-on. L’entrée en vigueur de cet accord s’accompagne d’un transfert de technologies et d’un haut niveau de contenu local. La société, qui s’appuiera sur le savoir-faire, l’expérience et la technologie du groupe Volvo, devrait entrer en activité dès ce mois de septembre.

Cette joint-venture est née de la volonté de Renault Trucks de développer et de renforcer sa présence en Algérie. «Renault Trucks a une longue histoire en Algérie et le parc roulant de camions européens le plus important. Un partenaire local fort nous permettra de consolider nos relations avec les acteurs de ce marché qui est essentiel pour Renault Trucks et le groupe Volvo», a indiqué Bruno Blin. L’entreprise sera organisée de manière à répondre efficacement aux impératifs du marché algérien et à l’environnement concurrentiel.

Son siège sera établi à Meftah (Blida), où une unité d’assemblage construira le premier véhicule dans le courant de l’année 2017. «Nous nous réjouissons de collaborer avec l’un des leaders mondiaux en matière de véhicules industriels et de pouvoir contribuer à son développement sur le marché algérien», a déclaré le président du groupe BSF Souakri.