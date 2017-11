Renault : Truck Prix de «la chaîne cinématique à faibles émissions» pour Urban Lab2

Réagissez

Renault Trucks a remporté le «Prix de la chaîne cinématique à faibles émissions» pour son véhicule-laboratoire de distribution Urban Lab 2 dans le cadre des trophées de l’innovation des solutrans 2017.

Ce prix, décerné par le pôle LUTB Transport & Mobility Systems et la PFA filière Automobile et Mobilités a été remis au constructeur à la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon, le 21 novembre 2017. Ce prix récompense une avancée ou une innovation significative sur la chaîne de traction des véhicules de transport.

En recevant ce prix, François Savoye, directeur de la stratégie efficacité énergétique chez Renault Trucks, a rappelé que le constructeur au losange concentrait la majeure partie de ses efforts de recherche et développement sur la réduction des émissions. «Le diesel apporte aujourd’hui une réponse efficace aux besoins du secteur du transport routier de marchandises. Urban Lab 2 atteste du potentiel encore à exploiter, notamment par l’hybridation», a-t-indiqué, selon un communiqué de Renault Truck Algérie.

Outre l’hybridation du moteur, Urban Lab 2 rassemble également des technologies innovantes liées à l’aérodynamisme, aux pneumatiques ou encore à la communication véhicule-infrastructures avec pour objectif de réduire la consommation de 13%. Le véhicule-laboratoire Urban Lab 2 est issu du projet collaboratif EDIT – Efficient Distribution Truck –financé par le Fonds unique interministériel, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, le Conseil départemental de l’Ain et le Feder. Elaboré sur la base d’un Renault Trucks D Wide diesel Euro 6 de 19 tonnes, il est dédié aux métiers de la distribution urbaine et régionale et les technologies qu’il embarque ont été développées avec six partenaires: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) et Ifsttar (Licit).