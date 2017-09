Renault production : Un 100 000e véhicule produit à Oran

Réagissez

Renault Algérie Production a célébré à la fin de la semaine dernière la fabrication du 100 000e véhicule- une Sandero Stepway Diesel 1.5 Dci- assemblé depuis l’inauguration de son usine d’Oued Tlélat, à Oran.

La cérémonie, à laquelle a pris part le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a été marquée par la signature d’une convention entre le P.D.G de Renault Algérie Production, Armando Bendito-Espina, et Mme Benharrats, rectrice de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, portant sur le don de deux moteurs pour les besoins pédagogiques des étudiants en mécanique et électromécanique de cette institution. Le wali d’Oran a inauguré, à l’occasion, le nouveau bâtiment de montage de la Clio 4, en présence des autorités locales, des administrateurs de Renault Algérie Production, de M. Christophe Jean, consul général de France à Oran, ainsi que de quatre des sous-traitants algériens de l’usine : Sitel, Sarel, Martur et Sealynx. Depuis son inauguration en novembre 2014, cette usine a recruté et formé plus de 1000 professionnels. «Ce jalon majeur, atteint moins de 3 années après l’inauguration de l’usine de Oued Tlélat, symbolise l’investissement et l’implication substantiels des parties prenantes de ce projet et annonce l’ambition concrète du Groupe Renault et de ses partenaires, de participer activement au développement d’une véritable filière automobile algérienne, créatrice de richesses», souligne Renault dans un communiqué.