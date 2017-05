Renault production : Objectif 45% d’intégration en 2023

Réagissez

Le groupe Renault a réaffirmé son objectif de produire, d’ici 2022, 100 000 véhicules par an avec un taux d’intégration locale de 45% en 2023.

Avec l’arrivée du 3e véhicule - la Clio 4 - avant la fin de l’année, le groupe Renault compte élever sa production annuelle de l’usine d’Oran à 60 000 véhicules/an. Le site industriel de la marque au losange d’Oued Tlélat subira une transformation majeure dans les prochaines années. L’usine intégrera les départements tôlerie et peinture pour un passage du Semi-knocked down (SKD) au Completely knocked down (CKD). Ce développement permettra au groupe Renault d’accompagner l’Algérie dans ses ambitions d’exportation.