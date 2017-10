Renault production : Le montage de la Clio 4 décalé à 2018

Réagissez

Annoncés pour la fin de l’année en cours, le montage et la commercialisation de la Clio 4 par l’usine Renault Algérie Production ne pourront intervenir qu’en 2018.

On se rappelle que c’était l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb, qui avait annoncé au mois d’avril dernier la sortie de la Clio 4 à partir de la chaîne de montage de l’usine de Oued Tlélat pour fin 2017. Mais, l’usine Renault Algérie Production, qui assemble les modèles Renault Symbol et Sandero Stepway et qui a célébré récemment la sortie de ses chaînes de montage du 100 000e véhicule, a finalement décalé le lancement de la phase d’assemblage et de son troisième véhicule (la Clio 4) pour début 2018, selon une source de Renault reprise par notre confrère du site Auto Utilitaire.

A noter que l’unité de production de Renault basée à Oued Tlélat près d’Oran s’est dotée tout récemment d’un nouveau bâtiment dédié au montage de la Renault Clio 4. Depuis son inauguration en novembre 2014, cette usine a pu assembler 100 000 véhicules et a recruté et formé plus de 1000 professionnels. Le groupe Renault Algérie ambitionne d’atteindre d’ici à 2022 une production de 100 000 véhicules par an, avec un taux d’intégration locale de 45% en 2023. Quatre sous-traitants algériens travaillent en partenariat avec la RAP, il s’agit de : Sitel, Sarel, Martur et Sealynx.