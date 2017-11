Renault : Les ventes de VU ont augmenté de 40% depuis 2011

Réagissez

l Aujourd’hui, Renault dispose d’un réseau de 400...

Les ventes mondiales de véhicules utilitaires du groupe Renault ont augmenté de 40 % depuis 2011, atteignant un nouveau record historique en 2016 (434 000 unités).

Aujourd’hui, Renault est le leader européen des véhicules utilitaires électriques. En 2015, Renault a lancé la marque Expert Renault Pro+ pour enrichir son offre de produits, services et solutions sur mesure pour les clients professionnels. «L’ambition du groupe Renault est d’augmenter les ventes de véhicules utilitaires de plus de 40 % d’ici la fin du nouveau plan stratégique ‘‘Drive the future’’, doubler la couverture du marché et maintenir son leadership dans les véhicules utilitaires électriques, en électrifiant toute son offre de fourgonnettes et fourgons.

Avec Renault-Nissan-Mitsubishi, l’objectif est de devenir leader mondial du véhicule utilitaire avec plus de 2,5 millions d’unités vendues d’ici la fin du plan», soutient Ashwani Gupta, SVP, directeur de la division véhicules utilitaires Renault-Nissan. Ainsi, après un siècle dans l’utilitaire, Renault s’est toujours imposé comme un précurseur dans les véhicules sur-mesure. Aujourd’hui, Renault dispose d’un réseau de 400 carrossiers agréés dans 29 pays pour transformer les véhicules selon les exigences spécifiques de chaque client.

La marque au losange a développé un centre d’ingénierie spécialisé dans le véhicule utilitaire, basé à Villiers-Saint-Frédéric, en France, des sites de production sur trois continents: Europe (trois sites en France), Amérique latine (Argentine et Brésil) et Afrique (Maroc).

Sa force de frappe, des véhicules utilitaires vendus dans plus de 110 pays et un record historique de ventes dans le monde en 2016, avec 434 000 véhicules utilitaires (+12,1 % par rapport à 2015).

Fin juin 2017, ces ventes ont atteint près de 225 000 véhicules, soit +4,5 % par rapport à fin juin 2016. Renault est par ailleurs pionnier du marché du véhicule utilitaire électrique. Renault est aujourd’hui leader en Europe avec une gamme unique de quatre véhicules: Twizy Cargo, Nouvelle ZOE Société, Nouveau Kangoo Z.E. et Master Z.E.

Plus généralement, il convient de signaler que l’alliance Renault-Nissan, qui sont partenaires depuis 1999, a su séduire d’autres partenaires, notamment l’allemand Daimler, en 2010, puis le chinois Dongfeng, le russe Avtovaz et plus récemment le japonais Mitsubishi.

«Ce sont 18 ans de défis relevés et de réussites», note le dernier rapport du Groupe Renault. Sachant qu’il est le premier groupe automobile français dans le monde.

A noter que comme vision, Renault travaille actuellement, avec l’ambition d’être, à partir de 2020, l’un des premiers constructeurs généralistes à lancer en toute sécurité sur les routes des voitures autonomes. «Ces six dernières années, et 2016 en est l’aboutissement, le Groupe Renault a, en effet, changé de façon concrète et visible», estime Carlos Ghosn, le P-DG du Groupe Renault, dans le même rapport.

«Pour la seule année passée, dix véhicules ont été lancés. Nous nous sommes étendus à d’autres segments, comme celui des pick-up, avec Alaskan. Nous avons aussi poursuivi le renouvellement de la gamme, avec des modèles iconiques, comme le nouveau Scénic, ou, plus récemment, l’Alpine A110, présentée au Salon de Genève», a-t-il développé.

Renault a renforcé sa présence géographique en Chine, en Inde, en Iran, en Argentine, au Brésil, et en Russie, avec la consolidation réussie d’Avtovaz.

La marque au losange confirme aussi sa place de leader sur le marché du véhicule électrique européen, avec, entre autres, ZOE Z.E. 40, Kangoo Z.E. et Master Z.E. Avec ses résultats de 2016, en avance d’une année, la marque a dépassé les objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique «Drive the Change» : chiffre d’affaires de 51,2 milliards d’euros, marge opérationnelle de 6,4 % et marge nette de 6,9 %, ce qui place Renault au plus haut de l’industrie automobile. En accueillant Mitsubishi Motors, l’Alliance avoisine les 10 millions de véhicules vendus et se place pour l’instant dans le Top 2 (1) des constructeurs automobiles mondiaux, révèle le P-DG du groupe. «De 2013 à 2016, la production sur l’Hexagone a crû de 50%, et nous avons embauché trois fois plus de collaborateurs qu’initialement prévu, soit 3000 personnes. A l’horizon 2019, nous allons moderniser notre outil industriel et embaucher 3600 collaborateurs, dont 1800 dès cette année, et 6000 contrats jeunes», détaille le P-DG du Groupe Renault.R. Beldjenna