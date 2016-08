Renault : Le pick-up Alaskan dévoilé

Réagissez

Très attendu, le premier Pick-up de Renault est enfin lancé. L’Alaskan, un pick-up d’une tonne de chargement a été dévoilé il y a quelques jours par le constructeur français à Medellin, en Colombie.

Le pick-up de la marque au losange est basé sur la plate-forme du NP 300 de Nissan. Selon les médias français, notamment nos confrères d’autoplus.fr, l’Alaskan ne sera pas uniquement destiné pour l’utilitaire, il a été conçu également pour les loisirs et la vie de tous les jours.

Selon la même source, Renault l’a doté d’un écran couleur TFT 3 D de 5 pouces, de sièges avant chauffants, de la climatisation automatique bizone et d’un système multimédia à écran tactile 7 pouces. Sous son capot, l’Alaskan sera équipé d’un bloc moteur diesel 4 cylindres 2.3 l Dci twin turbo de 160 à 190 ch. Il pourra aussi être proposé avec un 2.5 l essence de 160 ch et/ou de 2.5 l en diesel de 160 à 190 ch. Des blocs qui pourront être associés à des boites manuelles six vitesses ou automatiques à 7 rapports.