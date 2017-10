Renault dévoile son expertise de l’après-vente

Réagissez

Avec le micro, le directeur du service après-vente, Idriss Saci

Renault Algérie a fait découvrir, jeudi dernier, à ses partenaires entreprises et les assurances son univers après-vente et de ses magasins de pièces détachées.

La veille, mercredi, c’était la presse spécialisée qui a eu droit à une immersion dans le même univers en visitant les ateliers portant sur l’entretien, le bris de glace, le diagnostic, la pièce de rechange d’origine, la carrosserie et la garantie. Organisé à l’occasion de la première édition de Partner’s Day de Renault Algérie, cet événement s’est déroulé à Tessala El Merdja, sur le site regroupant son magasin central de pièces de rechange et Renault Algérie Académie.

Une occasion pour Renault Algérie de nous montrer la qualité, le professionnalisme et la compétence de ses techniciens répartis à travers ses 57 agents, dans les métiers de l’après-vente, mais aussi la garantie de ses pièces détachées et équipements destinés aux véhicules Dacia et Renault montés à Oran, dans l’usine Renault Production.

«Renault accorde beaucoup d’importance à l’après-vente, c’est pour cela que nous procédons aujourd’hui à l’ouverture de nos portes pour tous nos clients et assurances automobile, une occasion pour nous de leur présenter nos métiers de l’après-vente et toute notre offre en pièces et accessoires», soutient le directeur après-vente de Renault, Idriss Saci, avant de nous inviter à une visite à l’atelier de révision et d’entretien en compagnie des responsables et techniciens de Renault Algérie.

Sur place, un technicien prend la parole et nous explique que «chez Renault, l’entretien va au-delà de la simple vidange» avant de nous donner quelques détails sur le remplacement des pièces d’entretien, des pièces d’usure, les huiles et le chiffrage de la main-d’œuvre.

«C’est une intervention complète sur le véhicule comprenant systématiquement 20 points de contrôle, allant de la pression des pneus, à l’éclairage et à la signalisation du véhicule, en passant par l’état de la batterie», détaille notre interlocuteur.

Ceci avant d’ajouter : «Ce diagnostic express, en amont de toutes les révisions prévues dans le programme d’entretien du constructeur*, permet d’identifier les réparations et les remplacements à opérer sur le véhicule pour assurer une longévité et une performance optimale de ce dernier.»

Méthodologie

Dans une seconde halte, deux techniciens de Renault, MM. Moumeri et Khedim, nous ont fait revisiter les 10 étapes d’une démarche leur permettant de diagnostiquer une panne sur un véhicule. «La détection des pannes chez Renault répond à une méthodologie complexe et précise qui permet d’identifier avec exactitude tous les éventuels dysfonctionnements du véhicule», explique-t-on.

«Ces normes et standards internationaux de la marque au losange permettent à ses experts mécanique et électromécanique de diagnostiquer l’ensemble des anomalies en 45 minutes, grâce, notamment, à leur outillage de pointe et à leur formation de qualité, dispensée au sein de Renault Algérie Académie», a-t-on souligné.

Ainsi, chez Renault, le remplacement du pare-brise ne s’effectue pas n’importe comment. «Il se fait par référence et non pas par adaptation, reproduisant ainsi les performances initiales du pare-brise, pour un confort de conduite et une sécurité optimaux», selon les experts de Renault, qui mettent en garde contre les pare-brise contrefaits. «Le pare-brise d’origine Renault est conçu selon un cahier des charges rigoureux, avec du verre de sécurité, comme pour l’ensemble des vitrages automobiles des modèles Renault et Dacia.

Il réduit, donc, les probabilités de blessures en cas de bris de glace, car lors d’un impact, les fragments de verre restent collés au film vinyle», souligne-t-on. Et pour son remplacement, les techniciens de Renault utilisent «un outillage spécifique et les colles et autres additifs sont issus de la gamme internationale Ixell et répondent aux normes globales du constructeur».

Autre atelier visité, celui de la carrosserie. Ainsi, pour réparer ou remplacer des éléments de carrosserie, Renault Algérie invite les propriétaires de véhicules Renault ou Dacia à prendre en compte son «expertise de pointe des carrosseries-peintures». Les propriétaires de ces deux modèles peuvent également compter sur des pièces de carrosserie d’origine, qui intègrent toutes les nouvelles technologies des structures utilisées en première monte (pièces aérodynamiques, matériaux composites, acier THLE) adaptées à tous les types de collisions.

En outre, les 32 carrosseries du réseau national du groupe Renault en Algérie disposent d’un outil de chiffrage précis qui assure une transparence optimale sur les tarifs appliqués, en estimant avec exactitude le montant des réparations à opérer sur la carrosserie, rassure la marque au losange. Par ailleurs, les clients de Renault Algérie peuvent profiter de Renault Minute, qui assure l’entretien sans rendez-vous quel que soit le type de travaux : révision, pneumatiques, freinage, échappement, amortisseurs, climatisation, batterie et accessoires.

Il convient de noter que la garantie constructeur Renault et Dacia est valable 3 ans ou 100 000 km. Tout au long de cette période, les services de Renault Assistance sont offerts aux clients. Renault Assistance dépanne les propriétaires de véhicules Renault ou Dacia et organise leur remorquage vers l’atelier Renault le plus proche.