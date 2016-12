Réagissez

Renault Production passe à la vitesse supérieure. Après la sortie de la Symbol MIB il y a deux ans et de la Dacia Sandero Stepway en juin dernier, un troisième véhicule est en passe d’être monté à Oued Tlélat (Oran).

«La Symbol et la Dacia Sandero auront bientôt leur petite sœur», a annoncé fièrement, mardi lors d’une conférence de presse, le directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin. Sans donner plus de précision sur le modèle qui sera assemblé à l’usine d’Oran, le premier responsable de Renault a toutefois souligné que «ce sera un véhicule qui aura une plateforme différente et nécessitera d’autres préparations». Guillaume Josselin laisse ainsi secrète l’identité de ce modèle, tout comme le directeur général de Renault Production, Bernard Solinhac, qui a préféré garder l’effet de «surprise», parlant plutôt de «projet qui tiendra toutes ses promesses».

Cela dit, ce troisième véhicule qui sera produit à Oran arrive après le succès des deux modèles fabriqués localement, à savoir la Symbol (53 742 unités) et la Dacia Sandero Stepway (plus de 4000 unités assemblées depuis juin dernier). D’ailleurs, le directeur général de Renault Production n’a pas manqué de vanter cette réussite, citant le nombre d’employés travaillant au sein de l’usine de Oued Tlélat, qui est passé de 250 à pas moins de 800 en poste direct, soit un total de 2500 travailleurs.

Pour ce qui est de la sous-traitance, l’usine travaille désormais avec cinq opérateurs pour un taux d’intégration de 30%. Après Jokta pour les pièces en injection plastique, Martur Algérie pour la sellerie, Sitel pour le câblage, Sarel (pièces plastiques) arrivera dans les prochains jours. Le groupe Hasnaoui en sera également et se chargera à partir de 2017 de ce qui est insonorisation et tapis. Y en aura-t-il d’autres ? «Oui, il y aura de nouveaux partenaires pour d’autres pièces, mais je ne donne pas de noms», s’est contenté de répondre Bernard Solinhac.

Ainsi, 55 000 véhicules ont été produits et l’objectif est désormais affiché à 60 000 unités pour 2017. La Symbol se positionne aujourd’hui comme leader de son segment avec 53 110 ventes depuis son lancement l’année dernière, dont 28% des ventes réalisées via la formule crédit à la consommation. Selon les études menées par Renault Algérie, révélées par Sarah Benarab (directrice de marketing de Renault Algérie), 60% des clients se disent séduits par la Symbol et 94% d’entre eux recommandent le modèle. Pour ce qui est de la Dacia Sandero Stepway «made in bladi», après trois mois seulement de son lancement, 4604 unités ont été fabriquées et vendues (19% via la formule crédit).