Renault Algérie : Un forfait de 2900 DA sur la climatisation

Réagissez

Renault Algérie propose en ce moment un nouveau forfait sur le contrôle du système de climatisation du véhicule, ainsi que la recharge en gaz réfrigérant.

Cette offre de 2900 DA s’adresse aux clients de Renault et Dacia et est valable à travers l’ensemble du réseau d’ateliers du groupe Renault en Algérie. Renault Algérie rappelle dans un communiqué qu’«en effectuant la maintenance de leur véhicule au sein des ateliers Renault, les clients profitent de l’ensemble des gages de qualité du leader de l’automobile en Algérie depuis 11 ans, en bénéficiant notamment : du 1er réseau d’experts mécanique et carrosserie, de la pièce de rechange d’origine ainsi que de la garantie d’une année de la pièce et de la main- d’œuvre».

Les ateliers Renault, présents à travers tout le territoire algérien, offrent un service aux normes internationales de qualité du Groupe Renault et ses experts en mécanique et en carrosserie sont formés aux plus hauts standards de la marque, au sein de Renault Algérie Académie, le 1er centre de formation aux métiers de l’automobile agréé par l’Etat.