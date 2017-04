Réagissez

Renault algérie a organisé les 18 et 19 avril derniers «le Pistolet d’or Ixel», un nouveau concours qui récompense les meilleurs carrossiers-peintres de son réseau national.

Organisée à Tessala EL Merdja, au sein de Renault Algérie Académie, cette première édition a permis aux meilleurs carrossiers-peintres du losange de démontrer leur savoir-faire. Parmi les 11 participants, trois compétiteurs ont été récompensés par un jury, composé des experts-formateurs en carrosserie du premier centre de formation automobile algérien, ainsi que des experts techniques et colorimétrie Ixell, venus spécialement de France pour l’occasion.

La 3e place est revenue à Farid Sokri, carrossier-peintre chez RacinAuto, devancé à la 2e place par Sofiane Talah de la succursale Renault de Oued Smar. Le Pistolet d’or Ixell a, quant à lui, été décerné à Fayçal Brahmi, carrossier-peintre au sein de Tiziri Motor Algerie, qui s’est vu remettre cette précieuse distinction par Idriss Saci, directeur après-vente de Renault Algérie.

Pour rappel, Ixell est la marque de peinture et de para-peinture du groupe Renault, utilisée dans tous les ateliers de carrosserie de la marque au losange sur le territoire national. Créée en 1976 et aujourd’hui présente dans 15 pays, la marque Ixell s’est révélée comme un partenaire incontournable dans tous les métiers de la réparation. Elle offre un système intégré de produits et services couvrant l’ensemble des besoins du carrossier-réparateur automobile.