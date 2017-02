Renault Algérie : La Sarl Benkiar reprend la vente de la marque

Réagissez

L’occasion de présenter la nouvelle Symbol

C’est sous des rythmes andalous qu’une cérémonie fêtant symboliquement la reprise de la vente de véhicules Renault chez la Sarl Benkiar, agent Renault à Beni Mered (Blida), a eu lieu jeudi, en fin de journée, au siège de cet établissement.

C’était aussi une occasion de présenter au public présent, et en avant-première, la nouvelle Symbol 2017 sortant de l’usine d’Oran.

«Dévoilé», puis «voilé» une trentaine de minutes après, le modèle a suscité l’admiration et les applaudissements des invités. «Il s’agit là d’une exception pour vous ! On remettra la bâche sur ce véhicule, et ce, en attendant sa présentation officielle à la presse qui aura lieu le 23 février prochain», lance le directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin. «Une voiture de marque française, montée en Algérie et au design allemand. Un modèle intéressant», témoigne un invité rencontré sur place.

Sinon, pas trop de détails sur ce nouveau modèle, encore moins sur la Clio 4, dont le montage est prévu cette année à l’usine Renault Production de Oued Tlélat, à Oran. Lors de son allocution officielle, le DG de Renault Algérie a rappelé à l’assistance que la marque au losange vise la proximité et le rapprochement avec ses nombreux clients. «En Algérie, ils sont 65 agents Renault agréés et 3 succursales, en plus de Renault Académie, qui assure la formation», et de poursuivre : «La Sarl Benkiar est un partenaire historique pour nous, et cela date de 1999. On devra faire un long chemin ensemble».

Pour M. Benkiar, propriétaire de la Sarl éponyme, le défi de son établissement est de livrer des véhicules dans les délais et assurer un service après-vente de qualité, soit satisfaire ses clients, d’autant que le secteur automobile est concurrentiel. «En 2014, il y a eu rupture de contrat entre moi et Renault pour ce qui est de la vente de véhicules. Toutefois, j’ai continué à assurer le service après-vente. Aujourd’hui, on vient de reprendre la vente. Mon établissement figure parmi les plus grandes représentations de Renault en Algérie.

D’ailleurs, il peut recevoir jusqu’à 100 entrées de véhicules par jour concernant le service après-vente. Avec la redynamisation de notre Sarl, on prévoit le recrutement de 70 personnes, spécialisées notamment dans le commercial, la mécanique et l’électricité auto. Notre objectif est d’avoir une centaine d’employés afin de mieux répondre aux exigences de notre clientèle», conclut-il.