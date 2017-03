Renault Algérie : La marque au losange célèbre les femmes

Réagissez

Les femmes algériennes sont mises à l’honneur chez Renault Algérie durant tout ce mois de mars. Profitant de la Journée internationale de la femme, Renault Algérie tient à célébrer les femmes algériennes durant tout le mois à travers de nombreuses manifestations et attentions.

La marque au losange a prévu tout au long de ce mois de nombreux événements qui leur sont dédiés, car, pour Renault Algérie, «un seul jour ne suffit pas pour leur rendre hommage», est-il noté dans un communiqué. Le concessionnaire a lancé depuis le 8 mars dernier une campagne de publicité pour souhaiter à la gent féminine une bonne fête. Dénommée «Women DZ», cette campagne est également prévue sur les réseaux sociaux afin de donner la parole aux passionnées de la marque pour leur permettre de raconter une anecdote illustrant l’engagement des femmes algériennes.

Renault Algérie s’est par ailleurs rendu sur les parkings des centres commerciaux algérois afin de permettre à de nombreuses propriétaires de véhicules Renault et Dacia de retrouver un véhicule propre après avoir fait leurs achats et de se voir offrir un magnifique bouquet de roses. Les collaboratrices de la marque au losange, elles, n’ont pas été oubliées puisque le leader de l’automobile en Algérie depuis 11 ans leur a réservé un prestigieux spa de la capitale, leur permettant ainsi de se ressourcer et de profiter d’un véritable moment d’évasion.

Ces «Femmes Renault» ont notamment eu l’opportunité d’accueillir des clientes et fans de la marque ayant participé à un jeu-concours sur la page Facebook de Renault Algérie pour partager ce moment singulier. Le communiqué indique qu’à partir du 11 mars, «La Tournée de la Passion» entamera sa 2e saison à travers le territoire national et ira à la rencontre des propriétaires de véhicules Renault et Dacia à Alger, Tipasa, Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Constantine, Batna et Oran.

Cette caravane permettra, dans chacune de ces villes, à 20 clientes de bénéficier d’une révision gratuite qu’elles effectueront elles-mêmes avec l’aide de mécaniciens expérimentés des Ateliers Renault. L’objectif est, selon le concessionnaire, de les familiariser avec les spécificités techniques de leur véhicule et de leur apprendre les bonnes astuces pour son entretien. A la suite de cette révision, elles participeront à un atelier Brokk’art, animé par la célèbre agence de design de mobilier portant le même nom.

Un concours récompensera la meilleure création avec 3 ans d’entretien gratuit pour le véhicule de la gagnante. A noter que l’usine de Renault Algérie Production d’Oran compte 36% de femmes, ce qui en fait l’usine la plus féminisée de l’Alliance Renault-Nissan à travers le monde. La filiale commerciale du groupe s’inscrit également dans cette démarche, avec 4 femmes au sein du comité de direction et plus de 30% des managers qui sont des femmes.