Renault Algérie : L’Académie du losange partenaire de l’Algerian Learning Center

Réagissez

La Renault Algérie Académie est partenaire de l’Algerian Learning Center depuis le 21 mars 2017. Cette convention a été ratifiée à Tessala El Merdja par Guillaume Josselin, directeur général du Groupe Renault en Algérie, et Hacene Chaïb, directeur général de l’ALC.

Au-delà de son domaine d’expertise, Renault Algérie Académie, premier centre de formation aux métiers de l’automobile agréé par l’Etat, devient officiellement un centre d’examen pour les tests TOEIC (Test Of English For International Communication) et TFI (Test de français international) proposés par l’ALC, afin de permettre aux collaborateurs de la marque au losange, ainsi qu’à tout autre candidat désirant certifier la maîtrise des langues anglaise et française en milieu professionnel de le faire.

Créé en 1995, l’Algerian Learning Center est une école de référence dans l’enseignement des langues étrangères en Algérie. L’ALC est partenaire d’Educational Testing Service (ETS), leader mondial des tests académiques et professionnels, et dispose d’écoles de langues aux quatre coins du territoire algérien, notamment dans les wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Hassi Messaoud.

Renault Algérie Académie forme les collaborateurs du Groupe Renault depuis 2008. Agréé par l’Etat en 2014, le centre de formation de la marque au losange propose des formations diplômantes en électromécanique, en carrosserie-peinture et en techniques commerciales à toutes les personnes désireuses de faire de l’automobile leur métier. Partenaire également du ministère de la Formation professionnelle depuis novembre 2016, le Groupe Renault œuvre au développement de la filière automobile en Algérie, plus particulièrement dans la région d’Oran, où se trouve l’usine de Renault Algérie Production.

A travers ce nouveau partenariat, la Renault Algérie Académie construit une passerelle supplémentaire vers de nouvelles compétences linguistiques et confirme la place centrale de la formation dans la stratégie de l’entreprise. Renault Algérie emploie, notamment, un professeur d’anglais à plein temps, dont la mission principale est de développer la maîtrise de cette langue globale auprès des collaborateurs de la filiale algérienne du groupe qui est également présent dans 128 pays à travers le monde.

… et de la Fédération Algérienne de Rugby

Renault Algérie a en outre renouvelé son soutien à la Fédération algérienne de rugby (FAR) pour l’année 2017, et reste un acteur majeur de la naissance et du développement du sport au ballon ovale en Algérie. Une convention de partenariat a été ratifiée à Oued Smar, au siège de Renault Algérie, en présence de Guillaume Josselin, directeur général du Groupe Renault Algérie, et de Sofian Abdelkader Benhassen, président de la Fédération algérienne de rugby.

Partenaire majeur et transporteur officiel de la Fédération et des équipes nationales algériennes de rugby depuis le premier match du XV d’Algérie contre la Tunisie en décembre 2015, la marque au losange, selon un communiqué de Renault Algérie, continuera d’accompagner, en 2017, ce sport d’excellence dans la formation d’entraîneurs, d’arbitres et de jeunes rugbymen algériens à travers le territoire national.

Renault Algérie soutient également, dans le cadre de ce partenariat, les clubs locaux participant aux championnats inter-wilayas des catégories juniors et seniors organisés tout au long de l’année par l’instance fédérale.