Renault Algérie a un autre patron. André Abboud est nommé directeur général du groupe Renault en Algérie et prendra ses fonctions le 1er août 2017.

Il succède à Guillaume Josselin, nommé vice-président Sales & Marketing de la région Afrique - Moyen-Orient – Inde (AMI), le 15 mai dernier. Diplômé de l’Ecole centrale de Lyon, André Abboud commence sa carrière chez Renault en 1988 et y occupe différents postes en ingénierie. En 1999, il est nommé architecte de Mégane 2, puis il prend la responsabilité du service de développement des sièges pour l’ensemble de la gamme Renault.

En 2004, il est nommé ingénieur en chef adjoint pour les véhicules Renault Clio et Renault Modus, et rejoint par la suite, en 2008, la division véhicule utilitaire en tant que Directeur de Programme Trafic. En 2010, il devient Ingénieur en chef du Segment C, où il a la responsabilité du développement des Renault Mégane, Scénic, Kadjar et Mégane Sedan.

De juin 2013 jusqu’à sa nomination à la tête du groupe Renault en Algérie, André Abboud est directeur de programme du segment C. Il a notamment assuré le lancement de la nouvelle Renault Mégane, de la nouvelle Renault Scénic et de Renault Kadjar.