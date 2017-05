Réagissez

Renault Algérie s’associe pour la deuxième année consécutive au Croissant-Rouge algérien (CRA) à travers un dispositif de solidarité baptisé «Tadamoon».

Cette bonne initiative du concessionnaire consiste à reverser 5000 DA au CRA pour chaque Renault Symbol ou Dacia Sandero Stepway vendue à travers son réseau national de Renault Algérie. En outre, de nombreux distributeurs agréés de la marque au losange en Algérie reverseront 200 DA à la célèbre institution humanitaire, pour chaque opération de maintenance effectuée dans leurs ateliers. Avec cette opération, Renault Algérie entend témoigner, encore une fois, sa solidarité et son soutien à son partenaire et espère que cette mobilisation contribuera à soutenir le travail de terrain quotidien du CRA.

La marque au losange précise que «ce don fait partie des opérations de mécénat menées par Renault Algérie qui entrent dans sa démarche globale d’entreprise citoyenne». Pour rappel, à l’occasion du mois de Ramadhan 2016, Renault Algérie, à travers son dispositif Tadamoon, avait reversé une partie du chiffre d’affaires des ateliers après-vente de ses trois succursales.

Et une campagne pour le succès de Renault Symbol MIB

Renault Algérie a, par ailleurs, lancé depuis hier une nouvelle campagne de publicité durant ce mois de Ramadhan pour célébrer le succès de la Renault Symbol Made In Bladi auprès de la famille algérienne. La marque au losange met en scène sa voiture «la plus vendue en Algérie, depuis sa sortie de l’usine de Oued Tlelet (Oran) en novembre 2014» à travers «une campagne de communication multicanale, affirmant son identité algérienne et confirmant le rôle central qu’elle occupe dans le quotidien de la famille algérienne», selon un communiqué du concessionnaire.

Renault Algérie a lancé en février dernier la seconde phase de communication autour de Renault Symbol MIB sous l’accroche «Une algérienne qui a du style», pour mettre en avant son nouveau design qui lui confère à la fois plus d’élégance et de caractère. Ainsi, pour montrer le lien qui existe entre les équipements de ce véhicule et le quotidien des Algériens, Renault Algérie lance cette nouvelle campagne sous le slogan «Renault Symbol, Dernaha pour la famille algérienne».

Renault Algérie estime que la «Renault Symbol est le véhicule favori des Algériens, et ce, grâce à son confort, son coffre volumineux, son système GPS, sa caméra de recul ou sa séduisante signature lumineuse, chaque membre de la famille a une bonne raison de la préférer».

R. Beldjenna