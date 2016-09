Rallye de Pologne : Le trophée à Mikkelsen et la malchance à Tonak

Réagissez

Le Norvégien Andreas Mikkelsen (VW Polo-R) a été chanceux, dimanche, en remportant le rallye de Pologne, à la suite d’une crevaison de l’Estonien Ott Tonak (Ford Fiesta RS), en tête depuis vendredi, dans la 20e et avant-dernière épreuve spéciale.

Tonak, qui rêvait d’une première victoire en WRC, avait 18 secondes d’avance sur Mikkelsen après l’ES19, mais une crevaison de son pneu avant-droit, après un écart sur la piste rendue boueuse et glissante par les grosses pluies de la nuit, a mis fin aux espoirs de l’Estonien.

Mikkelsen, qui n’y croyait plus depuis samedi soir, a bien commencé sa matinée de dimanche, en signant le meilleur temps dans l’ES18. Il a ensuite profité de la crevaison inespérée de Tonak pour prendre la tête et remporter sa deuxième victoire en WRC, après le rallye de Catalogne fin 2015.

Handicapé pendant deux jours, vendredi et samedi, par l’obligation de balayer la piste, en passant le premier, le triple champion du monde en titre, Sébastien Ogier (VW), a terminé à la 6e place, mais a mis un point d’honneur à signer deux temps scratch sur quatre dimanche matin, dont celui de la Power Stage qui lui a rapporté trois points de bonus. Derrière Mikkelsen et Tonak, le podium a été complété par le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai), vainqueur en Argentine, devant son coéquipier Thierry Neuville, 4e. Suivent les deux autres VW de Jari-Matti Latvala, très décevant ce week-end, et donc Ogier, qui augmente encore son avance en tête du championnat.

Le prochain rallye du calendrier WRC aura lieu en Finlande, à la fin du mois, mais la position de balayeur devrait être moins handicapante pour Ogier. Il se dirige inexorablement, face à une opposition dispersée, vers un 4e titre mondial d’affilée.

Grand Prix d’Autriche :

Lewis Hamilton (Mercedes) vainqueur par KO

Le pilote britannique Lewis Hamilton a remporté dimanche, au volant de sa Mercedes, le Grand Prix d’Autriche de Formule 1, en battant par KO son coéquipier Nico Rosberg qu’il a doublé au 71e et dernier tour. Les deux Mercedes s’étaient accrochées et Rosberg n’a pu terminer que 4e, avec un aileron avant très abîmé, loin derrière Hamilton. «J’étais à l’extérieur du virage. Donc, ce n’est pas de ma faute», s’est justifié Hamilton sur la radio de bord, après avoir franchi la ligne d’arrivée, alors que son ingénieur l’a félicité de manière plus sobre que d’habitude. C’est le jeune Max Verstappen (Red Bull), vainqueur en mai à Barcelone qui a pris la 2e place, devant Kimi Raikkonen (Ferrari), 3e.

La course, épargnée par la pluie, a été neutralisée pendant cinq tours (du 27e au 32e), suite à une crevaison spectaculaire de Sebastian Vettel (Ferrari), alors en tête, qui était parti de la 9e place sur la grille de départ.

Au classement du Championnat du monde, Hamilton, qui était parti en pole position, revient à 11 points de Rosberg, toujours leader grâce à cinq victoires en neuf courses, dont quatre d’affilée pour commencer la saison.