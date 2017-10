Projet Renault trucks : L’entrée en production à la fin du premier trimestre 2018

Réagissez

L’usine de montage de la marque de camions Renault Trucks, prévue dans la région de Meftah (Blida), pourrait débuter sa production à la fin du premier trimestre 2018.

C’est du moins ce qu’a indiqué à notre confrère du site spécialisé auto utilitaire le président de Renault Trucks SAS, Bruno Blin, lors de l’événement Optifuel Challenge organisé par Renault Trucks dans la ville de Tolède, en Espagne. «Nous avons un projet d’installation d’une usine de montage de camions avec un partenaire local.

Les travaux ont débuté depuis déjà quelques mois et nous espérons qu’elle sera opérationnelle le plus rapidement possible. Une fois l’agrément final attribué, l’usine entrera en production à la fin du premier trimestre de 2018», a-t-il a indiqué. Après la signature d’un protocole d’accord en avril 2016 à Lyon pour la création d’une joint-venture — Soprovi — avec le groupe BSF Souakri, Renault Trucks ainsi que son partenaire avaient procédé au début du mois de janvier dernier à la pose de la première pierre pour la construction d’une usine d’assemblage de camions des marques Renault et Volvo.

Et alors qu’il était prévu que cette usine amorce son activité à la fin de cette année (selon les déclarations de Abdennour Souakri, président du conseil d’administration de Soprovi), le premier camion MIB du groupe Volvo ne peut finalement voir le jour avant avril 2018 en raison d’un retard dans l’attribution de l’agrément final.

Le président de Renault Trucks SAS considère l’Algérie comme «un marché extrêmement important pour Renault Trucks». C’est un marché qu’il priorise à très long terme pour permettre à ses marques (Volvo et Renault) de reprendre la place qui leur revient. Et à travers l’usine

Soprovi, Renault Trucks Algérie souhaite renforcer sa présence et sa position dans le pays. Cela dit, implantée à Meftah, l’usine Soprovi a été bâtie sur un site de près de 24 000 m2.

Elle devait être réalisée en deux phases pour une capacité de production de 1000 véhicules en 2018 avant d’atteindre les 2000 unités en 2019, avec une capacité de production adaptable au marché algérien. Cette usine intégrera les meilleurs standards de fabrication du groupe Volvo et sera dédiée principalement à l’assemblage des gammes Renault Trucks C et K et des camions de la gamme Volvo Trucks FH et FM.

Soprovi permettra aussi la création de près de 500 emplois, dont 200 directs, et sera structurée de manière à répondre aux impératifs du marché algérien à l’environnement concurrentiel. Et les futurs employés de l’usine seront formés aux technologies du groupe Volvo en Suède.