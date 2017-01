Réagissez

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a saisi l’occasion de la visite qu’il a effectuée dimanche dernier à Oran pour mettre fin à la polémique, suite à ses supposées déclarations concernant l’usine Peugeot, qui devra, pour rappel, s’implanter à Oran, à Oued Tlélat, non loin de l’usine Renault.

Sur internet et certaines chaînes satellitaires, il est fait état d’une mésentente entre le ministère de l’Industrie et des Mines et la société Peugeot. «Le projet ne sera réalisé que si Peugeot accepte nos conditions», aurait-il déclaré le 5 janvier dernier. «Faux !», a-t-il répliqué, hier, à Oran. «J’ai dit que nous sommes deux partenaires, et que chacun doit faire ce qu’il faut, le pas nécessaire pour qu’on se retrouve, selon les intérêts des uns et des autres.

Je respecte leurs intérêts et ils respectent les miens. Ceci dit, je n’ai rien conditionné de manière unilatérale». Et il dira pour finir : «D’ailleurs, je crois que la visite d’aujourd’hui (ndlr : le site abritant le nouveau complexe de la société Tosyali) est d’une importance telle que ce projet de Peugeot devient secondaire !»