Réagissez

Stefan Gies, responsable du developpement chassis recevant le prix de...

Volkswagen a reçu jeudi dernier le prix «Marque à volume la plus innovante», décerné par le Center of automotive management (CAM). Ce prix a été remis à Stefan Gies, responsable du développement chassis, lors d’un gala à Francfort.

En outre, Volkswagen a reçu deux autres prix en tant que marque la plus innovante dans les catégories «Interface et connectivité» et «Conduite autonome et sécurité». Selon l’étude CAM, en coopération avec PricewaterhouseCoopers (PwC), cette année Volkswagen est la marque à volume la plus innovante. Cela signifie que le constructeur automobile de Wolfsburg a pu défendre avec succès sa position par rapport à l’année précédente.

Depuis plusieurs années, l’étude Automotive Innovations identifie les tendances futures et les profils d’innovation des différentes marques en fonction des avancées techniques sur les véhicules. Pour justifier cette récompense, le CAM et PwC ont déclaré : «Avec 60 innovations différentes, Volkswagen est de loin la marque à volume la plus novatrice. Parmi les systèmes ayant obtenu la meilleure note se trouve le Trailer Assist, disponible pour la première fois sur la Golf et le Tiguan.

Une innovation mondiale sur ces deux segments.» L’étude CAM souligne également que la force d’innovation de la marque Volkswagen réside, entre autres, dans son offre «Interface et connectivité» : «Pour la première fois dans cette catégorie, la commande gestuelle est disponible sur la nouvelle Golf pour les systèmes d’infodivertissement, permettant une utilisation intuitive.

En outre, des innovations, telles que l’application Doorbird, qui permet à la voiture de se connecter avec la station interphone vidéo de la maison, ont permis à la marque Volkswagen de remporter un vif succès dans cette catégorie.» De plus, selon cette étude, la marque Volkswagen a également confirmé son rôle de pionnier dans le domaine de la conduite autonome et de la sécurité.

«Avec le système ‘‘Side Assist Plus’’, le Tiguan est le 1er véhicule de son segment à être équipé d’un ensemble de systèmes d’assistance actif, qui, parmi d’autres fonctionnalités, surveille l’angle mort. En outre, l’assistant de sortie de stationnement (Rear Traffic Alert) prévient le conducteur lorsqu’un véhicule se rapproche trop d’un autre véhicule et freine de manière autonome si celui-ci ne réagit pas».