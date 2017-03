Réagissez

Outre la présentation de sa vision à long terme du pneu intelligent et connecté, Goodyear a également dévoilé au Salon de Genève son concept : le CityCube, spécialement créé pour équiper le concept car Toyota i-Tril.

La particularité de ce pneu, c’est qu’il peut déterminer les conditions de roulage et transmettre les données au véhicules pour assister les systèmes de prévention de collision les plus récents. Ceci grâce à la technologie de capteurs de dernière génération et à un design de roulement distinctif et innovant dont il est équipé. «Les roues avant du Toyota i-Tril s’inclinent, ce qui a inspiré les designers de Goodyear qui ont choisi un design de pneu de moto.

Il en résulte un dessin unique et un équipement mixte, c’est-à-dire un pneu ‘‘tall & narrow’’ (haut et étroit) à l’avant et un pneu large et asymétrique à l’arrière», explique-t-on à Goodyear. Goodyear a utilisé aussi une texture d’hologramme du dessin, avec des couleurs en dégradé sur les flancs, ce qui lui donne un look unique, attrayant et premium.

Développé pour répondre aux exigences de Toyota, Goodyear a réduit le poids du CityCube et sa résistance au roulement, ce qui est important pour les véhicules électriques de demain. Il y a moins de rainures sur la bande de roulement du CityCube pour offrir une surface plus importante de gomme en contact avec le sol pour l’usure. Il présente ainsi un kilométrage potentiel important et de faibles émissions sonores, deux éléments environnementaux essentiels pour une meilleure qualité de vie en ville.

Pour David Anckaert, directeur général de l’équipement d’origine de Goodyear Europe, Moyen-Orient et Afrique, par ce pneu «Goodyear confirme son expertise dans le développement de solutions ‘‘sur-mesure’’ pour les constructeurs automobiles. Nous nous sommes engagés à innover pour trouver des solutions qui répondent aux nouvelles tendances de mobilité, comme les véhicules autonomes et les villes intelligentes.»