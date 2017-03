Réagissez

Goodyear Dunlop continue d’épater par ses innovations technologiques. Après le BH03, un pneu qui produit de l’électricité et dévoilé en 2015, le pneu ultra haute performance Eagle F1 Asymetric-3 et le new concept Intelli Gripp l’an dernier, Goodyear Dunlop est allé encore plus loin dans sa technologie, en dévoilant avant-hier deux autres concepts visionnaires. Goodyear a présenté sa vision à long terme du pneu du futur intelligent et connecté.

Dans un écosystème de la mobilité qui évolue et qui est défini par la transition vers des véhicules sans conducteur et la mobilité partagée dans les centres-villes, Goodyear souhaite révolutionner l’interaction entre les pneus, le véhicule et l’environnement. C’est ainsi qu’il a dévoilé l’Eagle 360 urbain. Cette sphère imprimée en 3D est le premier pneu concept doté d’intelligence artificielle et capable de ressentir, décider, se transformer et interagir.

«C’est une vision ambitieuse du pneu du futur spécialement développé pour adresser les besoins des véhicules autonomes et des nouveaux systèmes de mobilité dans les villes dans les années 2030», nous explique Percy Lemaire, directeur de Tire technology. Pour Jean-Claude Kihn, le président de Goodyear Europe indique qu’«une révolution va se jouer au carrefour de l’autonomie, de la mobilité et de la connectivité», estimant que dans ce cas «la technologie des pneumatiques sera encore plus importante aujourd’hui».

«Pour circuler en toute sécurité, les véhicules autonomes du futur auront besoin d’apprendre à faire face aux millions de situations inconnues que nous rencontrons tous les jours en conduisant. Pour cela, ils auront besoin d’avoir accès aux informations et devront être capables d’apprendre et à s’adapter», explique-t-il encore. Ainsi, après avoir présenté l’an dernier l’Eagle 360 pour illustrer le pneu du futur, Goodyear va encore plus loin cette année avec l’Eagle 360 urbain, en donnant un «cerveau» au pneu concept.

Associant une peau bionique et une surface qui se transforme, Eagle 360 urbain peut appliquer ses connaissances et ses enseignements. Concrètement, le pneumatique fera partie du «système nerveux» du véhicule et du monde connecté de l’internet des objets (IdO). «Cette année, on a gardé le concept de la sphère, mais on lui a ajouté un cœur intelligent qui permet de faire un certain nombre de choses. Il capture l’information soit à travers le réseau, soit à travers d’autres véhicules ou sa surface qui est sensible (phobie ionique», selon Percy Lemaire.

Ce pneu capture en effet l’état de la route, l’environnement et toutes sortes d’interactions grâce à son intelligence artificielle. Pour le concevoir, les ingénieurs de Goodyear se sont basés sur un algorithme d’apprentissage. Cela dit, le second pneu qui a été dévoilé est le Intelligent urbain, qui est une vision à court terme. C’est un pneu traditionnel, qui est aussi équipé de senseur qui permet de déterminer son état de surface et son état d’usure grâce aux informations récupérées par le pneu.

Toujours est-il que cette nouvelle génération de pneus va créer de la valeur ajoutée pour les constructeurs automobiles, les équipementiers et les fournisseurs de la «mobilité à la demande», en maximisant la disponibilité et en proposant de la maintenance proactive. Ces pneus peuvent ainsi proposer aux usagers une nouvelle expérience en termes de sécurité et de capacité d’apprentissage de la conduite autonome.