Pneumatiques : Continental lance le défi «Vision zéro»

Continental, qui était présent au dernier Salon de la sécurité routière qui s’est tenu à la Safex, aux Pins Maritimes, s’est fixé comme objectif ambitieux qui consiste à éradiquer des accidents de la route.

Ce grand expert dans la sécurité au monde s’est lancé le défi d’arriver à zéro décès, zéro blessé et zéro accident.

Reconnu pour son expertise en termes de pneumatiques, Continental a participé à l’amélioration de la sécurité routière dans le monde entier depuis plus d’un siècle, et ce, pour «informer le maximum d’usagers des avantages notables de l’utilisation de pneus de haute technologie gonflés à la bonne pression, avec la bonne profondeur de bande de roulement pour toujours plus de sécurité».

Le groupe Continental, qui figure parmi les leaders mondiaux des équipements automobiles, a déjà développé des technologies inédites d’aide à la conduite qu’on retrouve dans la plupart des voitures modernes de nos jours, tels que l’ABS, ESC et l’EBA.

Et avec l’arrivée imminente de la voiture intelligente, Continental compte mettre toute son expertise au service de la sécurité routière pour atteindre la Vision zéro.

A noter que Continental est une marque allemande, fournisseur de systèmes de freinage, de systèmes et composants pour les propulsions et châssis, d’instruments, de systèmes d’infotainment, d’électronique, de pneumatiques et de produits industriels en élastomère.

Le groupe Continental contribue à une grande sécurité de conduite et à un respect global de l’environnement.

En 2016, le groupe Continental a réalisé un chiffre d’affaires de 40,5 milliards d’euros avec ses cinq divisions : châssis et sécurité, intérieur, powertrain, pneumatiques, Contitech. Il emploie actuellement environ 220 000 personnes dans 56 pays. La division pneumatiques, dont les investissements en R&D participent à une mobilité durable, détient 24 sites de production et de développement dans le monde et emploie 47 000 personnes.