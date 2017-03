Réagissez

Atlas Pneus, le distributeur officiel de Michelin en Algérie, qui participe pour la première fois à un Salon Equi Auto en Algérie, présente une large gamme de pneumatiques des marques Michelin : BFGoodrich et Riken.

Ces modèles sont destinés à tous types d’usages et à tous types d’automobiles : véhicules particuliers, véhicules utilitaires, camions & bus, véhicules industriels, travaux publics et manutention. Le directeur général d’Atlas Pneus voit cette participation au Salon de l’Equi Auto comme «une excellente occasion pour montrer au public l’étendue de la gamme Michelin, reconnue mondialement pour sa haute technologie et les différents innovations embarquées sur les produits, ce qui offre une performance à nos utilisateurs».

Atlas Pneus lance également par la même occasion la nouvelle gamme de pneumatiques de la marque BFGoodrich, destinée aux poids lourds. Dominique Bleu, qui dit se réjouir d’avoir introduit BFGoodrich poids lourds, dit être «confiant de répondre à la demande croissante des utilisateurs de camions et bus qui recherchent des pneus de confiance, robustes et de qualité internationale, le tout à un prix abordable».